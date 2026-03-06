Aurelio megszólalt a dubaji helyzetről: Baromira nincs rendben

Aurelio eddig is aktívan beszélt a folyamatosan változó háborús helyzetről. Most már viszont nemcsak a szomszédban repülnek rakéták az égen, hanem a Közel-Keleten is. Közel négyezer magyar ember ragadt kint a térségben, mivel a háború miatt lezárták a légteret. Az aggasztó eseményekkel kapcsolatban Aurelio elmondta, hogy szerinte soha nem szabadna elfogadni azt, hogy éppen háború zajlik a fejed felett.

Aurelio szerint Magyarországon is érezni lehet az iráni háború borzalmait (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio kifakadt a dubaji helyzetről

A kint ragadt magyar emberek között többen is egyre aktívabbak a közösségi oldalakon. Legtöbben arról számolnak be, hogy feszült a helyzet, de nem félnek az emberek és kezdenek beletörődni a borzasztó helyzetbe.

Folyamatosan látom a dubaji influenszereket, akik azt állítják, hogy minden rendben van Dubajban. Szerintem baromira nincs rendben az, hogy röpködnek a rakéták a levegőben. A világ háborús felkészültségben van és aki ezt nem látja át, az szerintem háttal ül a moziban vagy egyszerűen csak vak

– állította a félig olasz származású tévésztár.

Magyarországról többen is bátran szólalnak fel a kérdésben, de senki nem tudja elképzelni, hogy milyen is a helyzet valójában. Ez pedig nemcsak a jelenleg is kint várakozó magyarokra, hanem az itthon élő állampolgárokra is vonatkozik, mivel rengeteg hátránnyal jár a háború. „Több ezer ember nem tud onnan hazautazni, az energiaárak az egekben, minek mondjuk azt, hogy ez normális?” - mondta közösségi oldalán Aurelio.