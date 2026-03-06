Aurelio megszólalt a dubaji helyzetről: Baromira nincs rendben

Aurelio eddig is aktívan beszélt a folyamatosan változó háborús helyzetről. Most már viszont nemcsak a szomszédban repülnek rakéták az égen, hanem a Közel-Keleten is. Közel négyezer magyar ember ragadt kint a térségben, mivel a háború miatt lezárták a légteret. Az aggasztó eseményekkel kapcsolatban Aurelio elmondta, hogy szerinte soha nem szabadna elfogadni azt, hogy éppen háború zajlik a fejed felett.
A kint ragadt magyar emberek között többen is egyre aktívabbak a közösségi oldalakon. Legtöbben arról számolnak be, hogy feszült a helyzet, de nem félnek az emberek és kezdenek beletörődni a borzasztó helyzetbe.
Folyamatosan látom a dubaji influenszereket, akik azt állítják, hogy minden rendben van Dubajban. Szerintem baromira nincs rendben az, hogy röpködnek a rakéták a levegőben. A világ háborús felkészültségben van és aki ezt nem látja át, az szerintem háttal ül a moziban vagy egyszerűen csak vak
– állította a félig olasz származású tévésztár.
Magyarországról többen is bátran szólalnak fel a kérdésben, de senki nem tudja elképzelni, hogy milyen is a helyzet valójában. Ez pedig nemcsak a jelenleg is kint várakozó magyarokra, hanem az itthon élő állampolgárokra is vonatkozik, mivel rengeteg hátránnyal jár a háború. „Több ezer ember nem tud onnan hazautazni, az energiaárak az egekben, minek mondjuk azt, hogy ez normális?” - mondta közösségi oldalán Aurelio.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.