Hoppá: Curtis rappelni tanítja Balázs Andit

Curtis legjobb barátja, Balázs Andi ki sem lát a színházi feladataiból, de ő ezt egyáltalán nem bánja! „Tizenként darabban játszom egyszerre, az egyik darabban egy vagány apácát játszom, Roberta nővért”– mesélte Balázs Andi.

Curtis és Balázs Andi elválaszthatatlan barátok (Fotó: Balázs Andi)

Andi imádja ezt a karaktert, azonban a próbafolyamat alatt a rendező olyan kihívás elé állította, amire nem számított! „Azt mondta a rendező, hogy Roberta nővérnek, akit játszom, kellene egy rap betét” – emlékezett a színésznő.

Curtis azonnal a segítségére sietett

Balázs Andinak nem kellett sokat gondolkoznia, hogy ki is segíthetne neki ebben. Azonnal tárcsázta jó barátja, Curtis számát, aki pillanatokon belül fel is vette a telefont.

Kijöttem az öltözőbe és azonnal tárcsáztam Curtist, és mondtam neki, Ati, szükségem lenne egy rap betétre, ezek és ezek szerepeljenek benne

– mesélte lelkesen Andi.

Curtis természetesen azonnal a barátja segítségére sietett, és neki is látott az alkotói munkának, azonban olyan dolog történt, amire Balázs Andi sem számított: „Nem viccelek, tizenkét perc múlva kaptam egy üzenetet, amiben ott volt a kész rap szöveg, majd egy hangüzenetet, amiben Atika felrappelte nekem, hogy tudjam milyen ütemben kell csinálni” – emlékezett vissza Balázs Andi.

Balázs Andi hatalmas sikert aratott a rap betéttel (Fotó: Karinthy Színház)

Balázs Andi elsöprő sikert aratott

A darab elképesztő sikerrel fut a Karinthy Színházban, amit természetesen Curtis is látott már. A vagány rapper nem hazudtolta meg önmagát, mindenki által jól hallható módon fejezte ki a rajongását.

Curtis volt a leghangosabb rajongóm. Kitettem a közösségi oldalamra egy videót, amiben hallani lehet, hogy ott ordít, de én is így szoktam az ő koncertjein

– mesélte nevetve a színésznő.

Az előadás után Curtis úriember módjára virágcsokorral gratulált a barátjának, és természetesen megdicsérte a rap-teljesítményét is.

„Kicsit együtt tudtunk lenni, kaptam nagyon szép virágot, megölelgettünk egymást, viccesen meg is jegyeztem Atinak, hogy most már akár koncertezhetnénk is együtt, amin jót derültünk, de egyelőre nem kapott rá az ötletre” – emlékezett Balázs Andi.

Balázs Andi kitért Curtis és Judie Nagy Duettes szereplésére is. Andi elmondta, hogy mindenki odáig van a páros összes eddigi produkciójáért. Nagyon szurkol nekik és reméli, hogy a döntőig meg sem állnak.