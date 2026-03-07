Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Mindenki ott akar lenni - Már most brutális tömeg van Debrecenben a Háborúellenes Gyűlésen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 10:18 / FRISSÍTÉS: 2026. március 07. 10:50
Elképesztő a tömeg Debrecenben. Mindenki be akar jutni a Háborúellenes Gyűlésre.
Ahogy arról a Bors már beszámolt, szombaton minden eddiginél nagyobb Háborúellenes Gyűlés kerül megrendezésre Debrecenben, amelyről Orbán Vitkor csak úgy fogalmazott, hogy "még a holdról is látszódni fog"

A sorok pedig mér most kígyóznak, és az első helyszíni fotók alapján most lesz hiány sztárokból sem. 

2026. 03. 07. Háborúellenes Gyűlés, Debrecen, HEGY, DPK
Fotó: Kaiser Ákos
