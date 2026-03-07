Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nem hiszed el, mit üzent Orbán Viktor a debrecenieknek – fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 10:48
DebrecenHáborúellenes Gyűlésháború
A miniszterelnök már nagyon várja a beszédét. Orbán Viktor a Facebookon üzent.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor már nagyon készül a hamarosan megrendezésre kerülő beszédére az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen

Már óriási a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen 
Fotó: Kaiser Ákos

A miniszterelnök korábban egy videóval jelezte, hogy már Lázár János és Szijjártó Péter is készül az eseményre, most pedig fotóval üzent a debrecenieknek.

A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés! 11:00-kor kövesd élőben itt, a Facebookon!

- írta a fotóhoz a kormányfő. 

Orbán Viktor: Mindjárt kezdünk!

