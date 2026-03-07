Nem hiszed el, mit üzent Orbán Viktor a debrecenieknek – fotó

Orbán Viktor már nagyon készül a hamarosan megrendezésre kerülő beszédére az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésen.

Már óriási a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Kaiser Ákos

A miniszterelnök korábban egy videóval jelezte, hogy már Lázár János és Szijjártó Péter is készül az eseményre, most pedig fotóval üzent a debrecenieknek.

A valaha volt legnagyobb Háborúellenes Gyűlés! 11:00-kor kövesd élőben itt, a Facebookon!

- írta a fotóhoz a kormányfő.

Orbán Viktor: Mindjárt kezdünk!