"Elfeledett tanúja vagyok az MH370-es járat eltűnésének, és pontosan láttam, mi történt"

Egy férfi azt állítja, hogy látta a hírhedt Boeing 777-est, amelyen 239 ember utazott, amint lángokban áll az égben. A MH370-es járat eltűnését máig rejtély övezi, annak ellenére, hogy több kísérletet is tettek a hatóságok a felkutatására.

Máig rejtély övezi a MH370-es járat eltűnését (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

E-mailben adott jelentést a munkás a zuhanó MH370-es járatról

A több mint egy évtizedes rejtély 2014. március 8-án kezdődött, amikor a Malaysia Airlines 370-es járata eltűnt Kuala Lumpurból Pekingbe tartó útján. Ez a mai napig a repüléstörténet legnagyobb rejtélye és leghalálosabb megoldatlan ügye. A repülőgép utolsó pillanatainak több állítólagos szemtanúja is volt, azonban 2014-ben egy új-zélandi olajfúrótorony-munkás elvesztette az állását, miután bejelentette, hogy egy lángoló gépet látott az égen.

Az 57 éves Mike McKay éppen cigarettaszünetet tartott, miközben a Songa Mercur olajfúrótornyon dolgozott Vietnam partjainál azon a végzetes éjszakán. A férfi ragaszkodott hozzá, hogy látott egy nagy magasságban égő repülőgépet, és egy e-mailt küldött feletteseinek, amelyben részletesen leírta a látottakat.

Uraim. Úgy hiszem, láttam a Malaysian Airlines járatát lezuhanni. Az időzítés megfelelő volt. Néhány nappal ezelőtt megpróbáltam kapcsolatba lépni a maláj és vietnami tisztviselőkkel. Viszont nem tudom, hogy megkapták-e az üzenetet

- írta üzenetében, majd részletesen felvázolta a történteket.

Amíg megfigyeltem a repülőgépet, úgy tűnt, hogy egy darabban van. Attól kezdve, hogy először megláttam az égő gépet, amíg a lángok kialudtak nagy magasságban, 10-15 másodperc telt el. Nem volt oldalirányú mozgás, így vagy a pozíciónk felé közeledett álló helyzetben, vagy távolodott a helyünktől. A megfigyelés általános helyzete merőleges/délnyugatra volt a normál repülési útvonalra, és alacsonyabb magasságban volt, mint a megszokott.

Az e-mail később kiszivárgott a férfi nevével és munkahelyével együtt, és McKay saját elmondása szerint úgy jött ki a helyzetből, mint egy bolond.

Ami velem történt, annak semmi jelentősége sincs, tekintve azokat, akik elvesztették családtagjaikat a járaton. Bizalmas e-mailben küldtem egy észrevételt, abban a reményben, hogy ez segít megtalálni a családok szeretteit. Ez kiszivárgott a médiának

-magyarázta.