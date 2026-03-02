"Elfeledett tanúja vagyok az MH370-es járat eltűnésének, és pontosan láttam, mi történt"

Egy férfi azt állítja, hogy látta a hírhedt Boeing 777-est, amelyen 239 ember utazott, amint lángokban áll az égben. A MH370-es járat eltűnését máig rejtély övezi, annak ellenére, hogy több kísérletet is tettek a hatóságok a felkutatására.
A több mint egy évtizedes rejtély 2014. március 8-án kezdődött, amikor a Malaysia Airlines 370-es járata eltűnt Kuala Lumpurból Pekingbe tartó útján. Ez a mai napig a repüléstörténet legnagyobb rejtélye és leghalálosabb megoldatlan ügye. A repülőgép utolsó pillanatainak több állítólagos szemtanúja is volt, azonban 2014-ben egy új-zélandi olajfúrótorony-munkás elvesztette az állását, miután bejelentette, hogy egy lángoló gépet látott az égen.
Az 57 éves Mike McKay éppen cigarettaszünetet tartott, miközben a Songa Mercur olajfúrótornyon dolgozott Vietnam partjainál azon a végzetes éjszakán. A férfi ragaszkodott hozzá, hogy látott egy nagy magasságban égő repülőgépet, és egy e-mailt küldött feletteseinek, amelyben részletesen leírta a látottakat.
Uraim. Úgy hiszem, láttam a Malaysian Airlines járatát lezuhanni. Az időzítés megfelelő volt. Néhány nappal ezelőtt megpróbáltam kapcsolatba lépni a maláj és vietnami tisztviselőkkel. Viszont nem tudom, hogy megkapták-e az üzenetet
- írta üzenetében, majd részletesen felvázolta a történteket.
Amíg megfigyeltem a repülőgépet, úgy tűnt, hogy egy darabban van. Attól kezdve, hogy először megláttam az égő gépet, amíg a lángok kialudtak nagy magasságban, 10-15 másodperc telt el. Nem volt oldalirányú mozgás, így vagy a pozíciónk felé közeledett álló helyzetben, vagy távolodott a helyünktől. A megfigyelés általános helyzete merőleges/délnyugatra volt a normál repülési útvonalra, és alacsonyabb magasságban volt, mint a megszokott.
Az e-mail később kiszivárgott a férfi nevével és munkahelyével együtt, és McKay saját elmondása szerint úgy jött ki a helyzetből, mint egy bolond.
Ami velem történt, annak semmi jelentősége sincs, tekintve azokat, akik elvesztették családtagjaikat a járaton. Bizalmas e-mailben küldtem egy észrevételt, abban a reményben, hogy ez segít megtalálni a családok szeretteit. Ez kiszivárgott a médiának
-magyarázta.
Elmondása szerint valóban látott valamit, azonban az MH370-es feltételezett útvonalával nem egyezik meg az észlelése. Mindezek ellenére rengeteg kérdése van a történtekkel kapcsolatban.
A vietnami hatóságok McKay riasztását követően repülőgépeket küldtek a gép keresésére, de soha nem találták meg.
Az Ocean Infinity tengeri robotikai cég nemrégiben indított keresési műveletét áprilisban hirtelen leállították, miután Anthony Loke malajziai közlekedési miniszter kijelentette, hogy nem megfelelő rá az idő. A keresés a tavalyi év végén indult újra.
Eközben Ismail Hammad, az Egyptair főmérnöke úgy gondolja, megoldotta a rejtélyt, és megtalálhatja az eltűnt MH370-es repülőgépet. A főmérnök kétségbe vonta a repülőgép óceánból kiemelkedő roncsait ábrázoló fényképeket, azzal érvelve, hogy a repülőgép festékének állapota nem felel meg annak, ami akkor történne, ha ilyen sokáig sós vízben hevert volna - írta a Mirror.
