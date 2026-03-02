Megrendítő szavak: halálos betegségéről vallott a magyarok kedvenc sorozatsztárja

Őszintén és megrendítő részletességgel beszélt testképzavaráról és halálos betegségéről Christina Applegate. Az 54 éves színésznő – akit a magyar nézők leginkább a hazánkban oly népszerű Egy rém rendes család Kelly Bundyjaként ismernek – bevallotta: volt idő, amikor a testsúlya jobban megviselte, mint maga a sclerosis multiplex.

Christina Applegate őszintén beszélt betegségéről

Fotó: AFP

Christina Applegate nem rejtegeti a fájdalmát

Applegate-et 2021-ben diagnosztizálták sclerosis multiplexszel (MS), amely az idegrendszert érintő autoimmun betegség. A kór az agyban és a gerincvelőben okozhat idegkárosodást. A színésznő elmondta, hogy fiatal korában nullás méretű ruhát hordott, saját szavaival élve „csont és bőr” volt, mégsem volt soha elégedett a külsejével. Felidézett egy pillanatot, amikor úgy döntött, sajtot tesz a salátájára, ez szerinte fordulópont volt az étellel való kapcsolatában, amely ma egészségesebb, mint korábban bármikor.

Az MS diagnózisa után azonban 15 órányi szteroidinjekciós kezelést kapott, és körülbelül 18 kilogrammot hízott. „Minden egyszerűen egy nagy masszává vált” – fogalmazott. Később azt is elárulta:

Néha a súlyom jobban zavart, mint maga a betegség.

Amikor két évvel később átvette a hollywoodi csillagát, úgy érezte, már nem is hasonlít önmagára a gyógyszerek és a betegség hatásai miatt.

Megalázó és szörnyű volt így megjelenni. Nemcsak azért, mert nagyobb lettem, hanem mert az a lány, aki egész életében kontroll alatt tartott mindent, már nem volt képes erre.

Arról is beszélt, hogy hosszú ideig nem nézett tükörbe, majd gyomorproblémái miatt folyékony diétára került, aminek következtében hét hónap alatt több mint több mint 22 kilogrammot fogyott.

Applegate egészségügyi küzdelmei nem újkeletűek: 2008-ban korai stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála, ami miatt kettős masztektómián esett át. 2017-ben kiderült, hogy hordozza a BRCA1 génmutációt, ezért megelőző jelleggel eltávolíttatta petefészkeit és petevezetékeit is, írja a Daily Mail.