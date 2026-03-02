Most lett elegük, teljesen kiakadtak a szurkolók Görög Zita férjére

Ahogy a Ripost megírta, Laczkó Zsolt lett az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője. Görög Zita férje február közepén vette át a csapatot, a Karcagi SE ellen debütált, de 1-0-s vereséggel rajtolt. A kezdeti türelem azonban gyorsan elfogyott: három meccsen egyetlen győzelem sem jött össze, mindössze egy pontot szerzett a Szeged. A szurkolók közül már többen a kispadról is elküldenék az új trénert.

Görög Zita férje, Laczkó Zsolt februárban lett a Szeged vezetőedzője / Fotó: GEMES SANDOR

Nem győzte meg a drukkereket Görög Zita férje

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia múlt vasárnap a Kozármisleny vendége volt, és 2-1-es vereséget szenvedett. Ez már a második kudarc volt Laczkó Zsolt irányítása alatt. A lefújás után a vezetőedző indulatosan értékelt, miután csapata emberhátrányban fejezte be a mérkőzést.

Értékelhetetlen első félidőt nyújtottunk. Nekem is el kell gondolkozom, azt mondtam a srácoknak is a meccs után, ez nem méltó egy ilyen klub életében. Visszajöttünk a meccsbe, volt egy jó fél óránk. Így nem lehet meccseket nyerni, de pontot sem szerezni, hogy harminc perc jó játékunk van. Ismét saját magunk helyzetét nehezítettük meg, sokkal nagyobb felelősséggel kell futballoznia a játékosoknak

- nyilatkozta a vezetőedző a kudarc után.

Néhány szurkoló türelme azonban gyorsan elfogyott: akik kezdetben még bizalmat szavaztak neki, mostanra már a menesztését követelik a kispadról.

Csomagolhatsz. Nem lesz ebből semmi, még húsvét sem a padon!

- írta az egyik drukker.

Minősíthetetlen...

- kommentelte egy másik.

Azt írták Laczkó úr hazatért Szegedre. Csak nem találja a bejáratot...

- mondta egy Szeged-rajongó, aki arra is emlékeztetett: a csapat legutóbb november 2-án nyert bajnokit, amikor 4-0-ra legyőzte a Budafokot.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia legközelebb vasárnap 15 órától fogadja a tabella negyedik helyén álló Mezőkövesdet.