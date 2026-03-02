Megszólalt egy magyar exkatona az iráni támadásokról: "Irán átlépte a vörös vonalat"

A hétvégén pillanatok alatt lángba borult a Közel-Kelet. Az USA és Izrael szombat hajnalban összehangolt támadást indított Irán ellen, mire Irán válaszcsapásokkal reagált, amelyek során turisták által közkedvelt helyszíneket is célba vettek több országban is. Iráni rakéták és drónok csapódtak be szombat óta többek között Dubaiban, Kuvaitban és Katarban is. Irán dróntámadást indított Ciprus ellen is, robbanás történt a brit légierő Akrotiri bázisán. Ez rendkívüli helyzetet eredményezett, melyről a FEOL-nak egy korábban Cipruson szolgáló katona, Zubor Zoltán beszélt, aki maga is többször megfordult a megtámadott bázison.

Brit katona állomásozik az Akrotiri katonai bázis kapujában, a dróntámadást követően Fotó: AFP

"Miután dróntámadás érte a britek ciprusi légitámaszpontját, a londoni védelmi minisztérium a legmagasabb szintre emelte a készültséget a térségben" – árulta el Zubor Zoltán, aki 1999 márciusától tizenkilenc hónapot szolgált egyhuzamban a szigeten főtörzsőrmesteri rendfokozatban, katonai rendész beosztásban.

Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia saját területe, amely nem uniós, de NATO-tag, ez pedig azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott meg Ciprus szigetén

– folytatta.