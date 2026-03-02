Megszólalt egy magyar exkatona az iráni támadásokról: "Irán átlépte a vörös vonalat"

A hétvégén pillanatok alatt lángba borult a Közel-Kelet. Az USA és Izrael szombat hajnalban összehangolt támadást indított Irán ellen, mire Irán válaszcsapásokkal reagált, amelyek során turisták által közkedvelt helyszíneket is célba vettek több országban is. Iráni rakéták és drónok csapódtak be szombat óta többek között Dubaiban, Kuvaitban és Katarban is. Irán dróntámadást indított Ciprus ellen is, robbanás történt a brit légierő Akrotiri bázisán. Ez rendkívüli helyzetet eredményezett, melyről a FEOL-nak egy korábban Cipruson szolgáló katona, Zubor Zoltán beszélt, aki maga is többször megfordult a megtámadott bázison.
"Miután dróntámadás érte a britek ciprusi légitámaszpontját, a londoni védelmi minisztérium a legmagasabb szintre emelte a készültséget a térségben" – árulta el Zubor Zoltán, aki 1999 márciusától tizenkilenc hónapot szolgált egyhuzamban a szigeten főtörzsőrmesteri rendfokozatban, katonai rendész beosztásban.
Ciprus az Európai Unió tagja, viszont nem NATO-tagállam. A területén működő Akrotiri légibázis hivatalosan Nagy-Britannia saját területe, amely nem uniós, de NATO-tag, ez pedig azt jelenti, hogy nemzetközi jog szerint Irán brit területet támadott meg Ciprus szigetén
– folytatta.
"Azt tudjuk jelenleg, hogy egy drón csapódott be a brit katonai létesítménybe, de csak kisebb anyagi károkat okozott, a kilőtt rakéták pedig el sem érték a területet" – magyarázta Zubor Zoltán, aki azt is elárulta: Akrotiri és a másik brit bázis, Dekélia kulcsfontosságú hely: ugyan egymástól távol fekszenek, mégis egy támaszpontnak számítanak.
Nem csak nagyon komoly mennyiségű radarberendezés és légelhárító rakéta, jelentős számú korszerű csapásmérő repülőgép is állandó készültségben van ott. Körülbelül nyolcezer brit állampolgár tartózkodhat a területen, a fele katona, a többiek ott élő polgári személyek
– emelte ki az exkatona, aki azt is felfedte: igen jól ismeri a ciprusi bázist.
"Szolgálatom idején gyakran megfordultam a brit bázison, mert a földrajzi adottságok miatt gyakran át kellett rajta hajtani. A támaszpontra egy ellenőrzés után lehetett bejutni, ott pedig már a brit törvények és szabályok a mérvadók."
Egyébként 1974-ben, a török-görög viszály kiújulásának idején a bázis nem vett részt a konfliktusban, azonban sok görög menekült oda a török invázió elől. Ám amikor a török erők odaértek, megálltak a brit terület határán. Ezt a vörös vonalat azonban most Irán átlépte.
