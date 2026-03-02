Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra - Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor

Orbán Viktor sosem csinált titkot abból, hogy ő és a Fidesz is a személyes találkozások híve. Épp ezért tart a párt országjárást a kampányidőszakban, mely ezúttal Sopronba, a hűség városába érkezett el.
"Soproni ászok" - osztotta meg a helyi gyűlésen készült fotót a közösségi oldalán:
Később pedig egy videót is közzé tett az eseményről, melyhez a következőket fűzte: "Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre!"
