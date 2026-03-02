Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra - Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor

sopron
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 20:56
VálasztásokországjárásOrbán Viktor
A miniszterelnök a személyes találkozások híve.

Orbán Viktor sosem csinált titkot abból, hogy ő és a Fidesz is a személyes találkozások híve. Épp ezért tart a párt országjárást a kampányidőszakban, mely ezúttal Sopronba, a hűség városába érkezett el.

"Soproni ászok" - osztotta meg a helyi gyűlésen készült fotót a közösségi oldalán:

Később pedig egy videót is közzé tett az eseményről, melyhez a következőket fűzte: "Mosolyról mosolyra, kézfogásról kézfogásra, együtt, veletek, fel, győzelemre!"

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu