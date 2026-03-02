Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Csuti kiakadt az Európai Parlament agymenésén: „Totálisan elment az eszetek?”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 21:07 / FRISSÍTÉS: 2026. március 02. 21:08
Van a totális elmebajnak olyan foka, amit látva a józan paraszti ész megáll és csak felteszi a címben elhangzó kérdést. Szabó András Csuti őszinte kirohanása nem véletlen és nem is oktalan. Itt bizony, tényleg baj van a fejekben…
A Hír TV Harsány című műsorában Lola, Hajas László és Zsidró Tamás mellett Szabó András Csuti volt a vendég. A beszélgetés egyik témája az Európai Parlament közelmúltbeli állásfoglalása volt, amely a transznemű emberek jogainak elismeréséről szól, és komoly vitát váltott ki a nemi identitás és a biológiai nem kérdésében. A nemrég elfogadott határozat szerint a transznőket teljes joggal nőként kell elismerni, miközben leszavazták azt a kiegészítést, hogy „csak biológiai nők eshetnek teherbe. 

Szabó András Csuti alaposan visszafogta magát, miközben elmondta véleményét (Fotó: YouTube)

Csuti ettől besokalt: "Nincsen más dolog, amivel foglalkozni kellene?" 

Az adásban Csuti kifejtette, hogy a terhesség nem lehet értelmezés kérdése.  

„Ez felháborít! Erről nagyon nehéz, józan paraszti ésszel gondolkodni. 

Az emberben felmerül a kérdés, hogy ti hülyék vagytok, vagy elment totálisnál az eszetek? Vagy nincsen más dolog, amivel foglalkozni kellene?" – tette fel a jogosnak tűnő kérdést az ismert influenszer-műsorvezető. 

Érdekes kérdés ugyanakkor az is, hogy az a 233 képviselő vajon miét nem fogadott el egy egyszerű orvosi tényt?! Úgy tűnik, a biológia mint tudomány többé és nem alap. Csak afféle alku tárgya. Az biztos, hogy a téma továbbra is erősen megosztja a közvéleményt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu