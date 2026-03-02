„Két magyar családot fogadtunk be” - Ilyen volt az első pár óra Dubajban a közel-keleti háború miatt

Robbanások zaja rázta meg szombaton Dubajt. A helyiek szerint már napokkal előtte várható volt, hogy kirobban a háború és így is lett. Izrael és Amerika megtámadta Iránt. Teherán pedig ballisztikus rakétákkal és drónokkal válaszolt. Azonban a térségben mindenkit érint a közel-keleti háború, így Dubaj is több találatot kapott. Ott hotelekre hullottak a kilőtt drónok, amik robbanásokat okoztak. R. Andrea számolt be lapunknak arról, hogy az első órákban is minden segítséget megadtak a kint rekedt magyaroknak.

Dubajra is hatással van a közel-keleti háború. Több drón is becsapódott / Fotó: AFP

Közel-keleti háború: egyelőre nem tudnak hazautazni a magyarok

Egyelőre se ki, se be nem lehet utazni Dubajba a közel-keleti háború miatt. Több tucatnyi magyar állampolgár rekedt így kint, akik az első órákban sokkot kaptak a rakéták hangjától. A jogászként dolgozó R. Andrea és párja évek óta kint él Dubaj belvárosában, mint mondta, ők minden segítséget próbálnak megadni az ott rekedt magyaroknak.



Jelenleg két magyar családot fogadtunk be magunkhoz, akik nem tudtak hazarepülni

– kezdte Andrea. "Az első órákban még senki sem tudta, hogy mi legyen és a hotelekben sem lehetett plusz napokat maradni a foglalás után. Ők ott álltak tanácstalanul a gyerekekkel. Az egyik családban két picike gyermek van. Ők egriek, a nagyszülőktől kapták ajándékba ezt az utat. A másik, budapesti családban három, már nagyobb gyermek van."

A bombázások miatt több magyar rekedt Dubajban / Fotó: AFP

Andrea szerint ők már tudták, hogy probléma lehet, mivel már előtte is erről szóltak a hírek.

Leginkább a turisták ijedtek meg, mi már tudtuk, hogy gond lehet a közelben. Nálunk a rakétasüvítéseket lehet hallani, illetve egy drón valóban lezuhant a Palm Jumeirah területén Fairmont Hotelnél. Ott volt tűz, de azt is hamar eloltották

– folytatta az asszony. "A két befogadott család épp hazautazott volna, de lezárták a repteret. Amint vége ennek az egésznek hazarepülnek. Jelenleg nincs pánik, de kevesebben vannak az utcán. Ők is kijárnak a gyerekekkel, napközben a dubai mallban csavarognak, jól érzik magukat."

Messziről is hallani a rakéták süvítését / Fotó: AFP

Andrea hozzátette: egy idős asszonynak is segítettek, akinek azonnal orvosi segítségre volt szüksége.

A családokon kívül egy idős asszony kért segítséget. Ő hazautazott volna egy időzített orvosi ellátásra, ugyanis krónikus beteg, de ez nem sikerült. Neki végül két, Dubajban élő, magyar orvos segített. A helyi hatóság nagyon szervezetten kezeli a dolgot, az emberek nyugodtak és mindenki azt reméli, 2-3 napon belül visszatér az élet a rendes kerékvágásba. Nagyon sok mindenkit ismerünk, senki nem sérült meg, senki nem esett pánikba. Mindenki nyugodtan kezeli a helyzetet, bármennyire is kellemetlen

– zárta gondolatait.