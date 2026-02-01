Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Ignác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áprilisban a magyarok sorsot választanak – Illés Boglárka kemény üzenete a Háborúellenes Gyűlésen

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 11:07
ukránországgyűlési választás 2026Illés BoglárkaFideszháború
A háború már négy éve tart, és a béke még mindig távolinak tűnik. Illés Boglárka a hatvani Háborúellenes Gyűlésen hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország az egyetlen, amely következetesen a béke oldalán áll.

Az orosz-ukrán háború hatásai ma is érezhetőek Magyarországon – mondta el a Borsnak a hatvani Háborúellenes Gyűlésen Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára.

Illés Boglárka
Illés Boglárka fontos dologra hívta fel a figyelmet a hatvani Háborúellenes Gyűlésen Fotó: Bors

Februárban lesz négy éve, hogy kitört a háború a szomszédunkban. Akkor nem gondoltuk volna, hogy ilyen hosszú ideig fog tartani

 – fogalmazott.

A politikus szerint az Egyesült Államok részéről is változás látható, ugyanakkor Európában szerinte továbbra is erős a háborúpárti hangulat.

Azt látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok részéről az elnök már a béke irányába tesz lépéseket, de sajnos az európai, nyugat-európai vezetők mintha inkább akadályoznák a békét

 – mondta.

Illés úgy véli, komoly veszély fenyegeti Európa jövőjét, ha a konfliktus tovább húzódik.

Úgy gondolják egyesek, hogy Európa nem áll meg. De ha ez így megy tovább, Európa a végén akár véget is érhet

 – fogalmazott drámaian.

Illés Boglárka elmondta: a magyar kormány következetesen békepárti álláspontot képvisel.

A magyar kormány, a magyar  nemzeti kormány az, amely próbálja elősegíteni a békét, és próbálja az európai vezetőket is belátásra bírni

 – hangsúlyozta.

Nem csak az üzletek, a gazdaság szenved a háború miatt. Naponta érkeznek hírek ártatlan emberekről, gyerekekről, akik ennek az értelmetlen konfliktusnak az áldozatai 

– mondta.

Illés Boglárka elmondta a véleményét arról is, hogy Brüsszel a Tisza Párton keresztül akar beleszólni a magyar politikába:

Mi indítottunk egy nemzeti konzultációt és megkérdeztük az embereket, hogy mi a véleményük arról, hogy Ukrajna csatlakozzon az unióhoz. A magyarok döntő többsége azt mondta, hogy az érdem alapú csatlakozási folyamat maradjon, és Ukrajnának jelenleg nincs helye az Európai Unióban. A Tisza Párt pedig szintén megkérdezte a szavazóit, és a Tisza Párt szavazói kiállnak Ukrajna csatlakozása mellett.  Az érdekek egyértelműen találkoztak, és hogyha figyeljük akár az ukrán elnöknek, a szavait, akkor látjuk, ők meg is tesznek sok mindent annak érdekében, hogy megtalálják a hazai, meg a magyar lerakatait az ukrán érdekeknek. A Tisza Pártban ezek jelen is vannak, úgyhogy éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a magyar érdek, vagy más érdek között döntenek-e a választópolgárok. Most áprilisban nem csak kormányt választunk, hanem a magyarok sorsot választanak.

 - hívta fel a figyelmet.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu