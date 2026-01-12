Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Ezért a Fidesz a biztos választás 2026-ban – a Kongresszuson kiderült, hogy miért a Fidesz a legjobb döntés

Fidesz-kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 09:31
választásKoncz ZsófiacsaládOrbán Viktor
A kormánypárt kongresszusán minden kiderült. Csak a Fidesz képes garantálni Magyarország stabilitását, biztonságát és a nemzeti érdekek érvényesülését.

A január 10-i Fidesz-kongresszuson Orbán Viktor és a kormánypárt vezető politikusai világossá tették, miért érdemes rájuk szavazni, miért számítanak az eddigi eredmények, és miért bízhatnak a magyarok a Fideszben. A jelenlévők szerint ez volt az eddigi legerősebb kongresszus, ahol minden szó és tétel mögött kézzelfogható eredmények állnak. Na de lássuk a konkrétumokat! Miért a Fidesz a legjobb és a biztos választás?

Fidesz
A Fidesz a biztos választás, Orbán Viktor 2026.01.10. Budapest Fidesz-kongresszus / Fotó: MW

Orbán Viktor: tapasztalat és biztos eredmények

A miniszterelnök beszédében nem hagyott kétséget afelől, hogy a Fidesz tapasztalata már önmagában stabilitást és győzelmet hoz az ország számára. A Fidesz történelmi sikereit is kiemelte:

A Fidesz egymás után négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, húsz éven át megnyertük minden önkormányzati választást, és az uniós csatlakozás óta minden európai parlamenti választáson diadalmaskodtunk.

Ez világosan mutatja, hogy a párt tapasztalatban és eredményekben a Fidesz messze kiemelkedik.

Erős csapat, olyan csapat, ami 106 válogatott, magas minőséget képviselő jelöltből áll. 

Ezek a jelöltek képesek győzni és a magyar emberek akaratát képviselni.

A miniszterelnök a migrációról is világos üzenetet adott:

Aki a Fidesz ellen szavaz, az a migrációra szavaz. Magyarország határait megvédjük.

Koncz Zsófia 2026_01_10 Budapest
Koncz Zsófia Családokért felelős államtitkár, Fidesz-kongresszus, 2026.01.10 Budapest / Fotó: MW

Családtámogatás és magyar érdek

Szijjártó Péter külügyminiszter világosan beszélt a nemzeti határok és a migráció kérdéséről:

Készen áll a brüsszeli–kijevi terv Magyarország háborúba sodrására, aminek egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén, nemzeti kormánya.

Kocsis Máté frakcióvezető a magyar családok és az állam jólétének kapcsolatát hangsúlyozta:

Az elmúlt években a Fidesz emelte a minimálbért, kiterjesztette a kétgyermekes családok SZJA-mentességét, és minden intézkedésünkkel a magyar családokat támogatjuk.

Menczer Tamás kommunikációs igazgató pedig egyszerre utalt arra, hogy a Fidesz globális szinten érvényesíti a nemzeti, és helyi szinten a magyar emberek érdekeit:

Mi vagyunk az esélyesek, mert csak mi tudjuk megvédeni az országot a háborútól, és csak a Fidesz képviselői tudnak valóban tenni a választókörzetekben élőkért. 

Koncz Zsófia Családokért felelős államtitkár a Fidesz-kongresszuson elmondta:

Szeptember óta az Otthon Start programnak köszönhetően a kormány lehetőséget ad minden fiatalnak az első otthon megszerzésében, ezzel párhuzamosan pedig a kormány végrehajtotta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek fókuszában az édesanyák és a családok vannak.

– ezzel alátámasztva a Fidesz családpolitikai eredményeit.

Nyugat‑Európában ezek az intézkedések elképzelhetetlenek, mert ők nem a családokat, hanem a háborút és a migrációt támogatják.

Koncz Zsófia azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz eltérő prioritásokkal dolgozik, mint más európai országok politikai vezetése. Összekapcsolta a békepárti politikát a családok támogatásával, ez a Fidesz kormányzás legfontosabb eredménye.

A Fidesz mindig világosan beszél, most is el kell mondani azt, hogy a háborúpárti politika egy családellenes politikát jelent. Az Orbán‑kormány békepárti politikájának legnagyobb nyertesei a magyar családok.

Béke és nemzeti érdekek a választás tétje! Orbán Viktor a kongresszuson világossá tette:

A tavaszi választáson nem csupán kormányt választunk, hanem Magyarország sorsát – béke vagy háború útját.

Miért a Fidesz a biztos választás? 

A kongresszus egyértelmű üzenete a választóknak:

  • Tapasztalat és stabil kormányzás – sorozatos győzelmek parlamenti, önkormányzati és EP-választásokon.
  • Családtámogatás és jólét – minimálbér-emelés, SZJA-mentesség a kétgyermekes családoknak, kiterjesztett családi adókedvezmények, 13. és 14. havi nyugdíj, és még hosszan lehetne sorolni.
  • Migráció elleni határozott fellépés – Magyarország nem engedi a tömeges bevándorlást, határait megvédi.
  • Béke és nemzeti érdekek – a párt a nemzeti szuverenitás, a magyar emberek biztonsága mellett áll a nemzetközi válságok idején.

A Fidesz a biztos választás a magyar családok és a nemzeti érdekek védelmében 2026-ban.

Tekintsd meg Orbán Viktor kongresszuson tartott beszédéről szóló videónkat:

 

