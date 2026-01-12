Ezért a Fidesz a biztos választás 2026-ban – a Kongresszuson kiderült, hogy miért a Fidesz a legjobb döntés

A január 10-i Fidesz-kongresszuson Orbán Viktor és a kormánypárt vezető politikusai világossá tették, miért érdemes rájuk szavazni, miért számítanak az eddigi eredmények, és miért bízhatnak a magyarok a Fideszben. A jelenlévők szerint ez volt az eddigi legerősebb kongresszus, ahol minden szó és tétel mögött kézzelfogható eredmények állnak. Na de lássuk a konkrétumokat! Miért a Fidesz a legjobb és a biztos választás?
A miniszterelnök beszédében nem hagyott kétséget afelől, hogy a Fidesz tapasztalata már önmagában stabilitást és győzelmet hoz az ország számára. A Fidesz történelmi sikereit is kiemelte:
A Fidesz egymás után négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, húsz éven át megnyertük minden önkormányzati választást, és az uniós csatlakozás óta minden európai parlamenti választáson diadalmaskodtunk.
Ez világosan mutatja, hogy a párt tapasztalatban és eredményekben a Fidesz messze kiemelkedik.
Erős csapat, olyan csapat, ami 106 válogatott, magas minőséget képviselő jelöltből áll.
Ezek a jelöltek képesek győzni és a magyar emberek akaratát képviselni.
A miniszterelnök a migrációról is világos üzenetet adott:
Aki a Fidesz ellen szavaz, az a migrációra szavaz. Magyarország határait megvédjük.
Szijjártó Péter külügyminiszter világosan beszélt a nemzeti határok és a migráció kérdéséről:
Készen áll a brüsszeli–kijevi terv Magyarország háborúba sodrására, aminek egyetlen akadálya van: Orbán Viktor szuverén, nemzeti kormánya.
Kocsis Máté frakcióvezető a magyar családok és az állam jólétének kapcsolatát hangsúlyozta:
Az elmúlt években a Fidesz emelte a minimálbért, kiterjesztette a kétgyermekes családok SZJA-mentességét, és minden intézkedésünkkel a magyar családokat támogatjuk.
Menczer Tamás kommunikációs igazgató pedig egyszerre utalt arra, hogy a Fidesz globális szinten érvényesíti a nemzeti, és helyi szinten a magyar emberek érdekeit:
Mi vagyunk az esélyesek, mert csak mi tudjuk megvédeni az országot a háborútól, és csak a Fidesz képviselői tudnak valóban tenni a választókörzetekben élőkért.
Koncz Zsófia Családokért felelős államtitkár a Fidesz-kongresszuson elmondta:
Szeptember óta az Otthon Start programnak köszönhetően a kormány lehetőséget ad minden fiatalnak az első otthon megszerzésében, ezzel párhuzamosan pedig a kormány végrehajtotta Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek fókuszában az édesanyák és a családok vannak.
– ezzel alátámasztva a Fidesz családpolitikai eredményeit.
Nyugat‑Európában ezek az intézkedések elképzelhetetlenek, mert ők nem a családokat, hanem a háborút és a migrációt támogatják.
– Koncz Zsófia azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz eltérő prioritásokkal dolgozik, mint más európai országok politikai vezetése. Összekapcsolta a békepárti politikát a családok támogatásával, ez a Fidesz kormányzás legfontosabb eredménye.
A Fidesz mindig világosan beszél, most is el kell mondani azt, hogy a háborúpárti politika egy családellenes politikát jelent. Az Orbán‑kormány békepárti politikájának legnagyobb nyertesei a magyar családok.
Béke és nemzeti érdekek a választás tétje! Orbán Viktor a kongresszuson világossá tette:
A tavaszi választáson nem csupán kormányt választunk, hanem Magyarország sorsát – béke vagy háború útját.
A kongresszus egyértelmű üzenete a választóknak:
A Fidesz a biztos választás a magyar családok és a nemzeti érdekek védelmében 2026-ban.
Tekintsd meg Orbán Viktor kongresszuson tartott beszédéről szóló videónkat:
