Milliós betöréssorozat Kiskunlacházán: három férfi fosztogatott házakat és udvarokat

Több ingatlanba is betört Kiskunlacházán az a két férfi, akiket a ráckevei rendőrök az elmúlt napokban fogtak el. A gyanúsítottak hónapokon át különböző módszerekkel jutottak be lakóházakba, udvarokba és melléképületekbe, ahonnan szerszámokat, gépeket és egyéb értékeket vittek magukkal.

Több házba is betörtek Kiskunlacházán

Kiskunlacházán fosztogattak a betörők

A nyomozás szerint a banda legalább öt ingatlant szemelt ki a településen. Egy januári betörés során például egy családi ház ablakát feszítették fel. A házból több, nagy értékű tárgyat is elvittek: padlófűtéshez tartozó réz összekötő elemeket, klímaberendezéshez tartozó rézcsöveket, hőbefúvókat, valamint szerszámokat – köztük fúrókalapácsot, horonymarót és szintezőlézert. A lopással okozott kár ekkor meghaladta az egymillió forintot.

Februárban egy lakatlan ingatlan lett a következő célpontjuk. A redőnyt megrongálták, majd az ablakon keresztül jutottak be az épületbe. Onnan elektromos rollert, készpénzt, egy biztonsági kamerarendszert és egy játékkonzolt vittek el, írja a Police.hu. A nyomozók szerint a gyanúsítottak nemcsak házakból loptak. Előfordult, hogy egy bekerített udvarról vittek el fém bejárati ajtót, egy másik helyről pedig kerékpárt tulajdonítottak el.

A lopásokat többnyire együtt követték el, de volt olyan alkalom is, amikor a legfiatalabb elkövető egyedül indult útnak. Egy ilyen esetnél egy ingatlan oldalán kiépített gázvezetékből tépett ki közel háromméteres darabot. A nyomozás során az is kiderült, hogy a kiskunlacházi elkövetők több ingatlanból kábeleket, vezetékeket és különféle szerszámokat vittek el, amelyeket később egy 40 éves helybeli férfinak adtak el.

A rendőrök azonosították a betörőket, majd március elején elfogták a 23 éves B. Róbertet és a 21 éves N. Márkot. Harmadik társukat ekkor még nem találták, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Néhány nappal később azonban Ráckevén őt is elfogták.

A Ráckevei Rendőrkapitányság többrendbeli lopás miatt indított eljárást az ügyben. B. Róbert és N. Márk kihallgatásuk során részben elismerték a bűncselekményeket, sőt további esetekről is beszámoltak a nyomozóknak. A két férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság el is rendelt. Harmadik társuk, a 23 éves N. Pál az eljárás során szabadlábon védekezhet.