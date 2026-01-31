Orbán Viktor bejelentette: erről fog szólni az áprilisi választás

A hatvani Háborúellenes Gyűlésről osztott meg fotókat a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ekkor arra is felhívta a figyelmet, mi lesz az áprilisi választás tétje.
Hatvanban mindenki tudja: az áprilisi választás arról fog szólni, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból
- jelentette be a kormányfő.
