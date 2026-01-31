Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor bejelentette: erről fog szólni az áprilisi választás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 19:22
Háborúellenes Gyűlésorbán viktor
A hatvani Háborúellenes Gyűlés után osztotta meg Orbán Viktor.
A hatvani Háborúellenes Gyűlésről osztott meg fotókat a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ekkor arra is felhívta a figyelmet, mi lesz az áprilisi választás tétje.

Erre hívta fel a figyelemt Orbán Viktor / Fotó: /MW

Hatvanban mindenki tudja: az áprilisi választás arról fog szólni, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból

- jelentette be a kormányfő.

