Ez mindent megváltoztat: Harry és Meghan történelmi nyilatkozatot tett

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 15:00
Pont kerül az ügy végére? Harry és Meghan nyilatkozott.

Harry és Meghan közleményt adott ki egy mérföldkőnek számító amerikai bírósági tárgyalás kapcsán, amely a gyermekek online biztonságát vizsgálja. A sussexi hercegi pár évek óta kampányol a közösségi média veszélyeinek visszaszorításáért, és most azt hangsúlyozták: a jelenlegi per „fordulópontot” jelenthet az internet biztonságosbbá tételében. 

A közleményükben úgy fogalmaztak: 

Ma a legnagyobb technológiai vállalatok példátlan vizsgálat alatt állnak. A termékeik, a tervezési döntéseik és az, hogy milyen hatással vannak a fiatalokra, már nemcsak a nyilvános vitákban kerülnek elő, hanem a bíróság előtt is.

Hozzátették: függetlenül attól, hogy milyen ítélet születik, egy dolog már most világos. Szerintük ezek a cégek „a történelem bírósága előtt állnak”, és ez az első ilyen jellegű per, de nem az utolsó.

A Los Angelesben zajló esküdtszéki tárgyaláson olyan technológiai óriások kerültek célkeresztbe, mint a Meta, a Google és a YouTube. A per azt vizsgálja, hogy a platformok algoritmusai mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy a fiatal felhasználók minél több időt töltsenek az alkalmazásokon, és hogy ezek a rendszerek mennyire helyezik előtérbe az elköteleződést a biztonsággal szemben.

Harry és Meghan szerint a tárgyalás már most fontos részleteket hozott felszínre. Kiemelték például Mark Zuckerberg eskü alatt tett vallomását, valamint azokat a belső dokumentumokat, amelyek szerint a cégek egyes stratégiái tudatosan a fiatal felhasználók minél erősebb bevonására épültek. 

A hercegi pár tavaly New Yorkban egy emlékművet is bemutatott olyan fiatalok tiszteletére, akik a közösségi média káros hatásai miatt vesztették életüket. Archewell Alapítványuk korábban elindította a Parents' Network nevű kezdeményezést is, amely az online károk által érintett gyermekek szüleinek nyújt támogatást – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
