Ez mindent megváltoztat: Harry és Meghan történelmi nyilatkozatot tett

Harry és Meghan közleményt adott ki egy mérföldkőnek számító amerikai bírósági tárgyalás kapcsán, amely a gyermekek online biztonságát vizsgálja. A sussexi hercegi pár évek óta kampányol a közösségi média veszélyeinek visszaszorításáért, és most azt hangsúlyozták: a jelenlegi per „fordulópontot” jelenthet az internet biztonságosbbá tételében.

Fotó: Amy Katz / Northfoto

A közleményükben úgy fogalmaztak:

Ma a legnagyobb technológiai vállalatok példátlan vizsgálat alatt állnak. A termékeik, a tervezési döntéseik és az, hogy milyen hatással vannak a fiatalokra, már nemcsak a nyilvános vitákban kerülnek elő, hanem a bíróság előtt is.

Hozzátették: függetlenül attól, hogy milyen ítélet születik, egy dolog már most világos. Szerintük ezek a cégek „a történelem bírósága előtt állnak”, és ez az első ilyen jellegű per, de nem az utolsó.

A Los Angelesben zajló esküdtszéki tárgyaláson olyan technológiai óriások kerültek célkeresztbe, mint a Meta, a Google és a YouTube. A per azt vizsgálja, hogy a platformok algoritmusai mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy a fiatal felhasználók minél több időt töltsenek az alkalmazásokon, és hogy ezek a rendszerek mennyire helyezik előtérbe az elköteleződést a biztonsággal szemben.