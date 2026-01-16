Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Orbán Viktor: "A '26-os választás legyen a biztos választás!"

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 14:54
békeBrüsszel

"800 milliárd dollárból 40 évig ki lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat. Ezt akarják odaadni Ukrajnának. Ez a brüsszeli út. Válasszuk a magyar utat, a biztos választást!" – üzente közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott a témában. 

A videóban elhangzik: Brüsszel 10 évre vonatkozó pénzügyi igényt nyújtott be. 800 milliárd euróról van szó. Ez olyan hatalmas összeg, hogy az átlagember fel sem fogja. "800 milliárd euróból a mi számításunk szerint 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat, 60 évig lehetne fizetni az összes magyar családtámogatási kiadást. Ezek horribilis összegek" – húzta alá a miniszterelnök.

"Az áprilisi választás sorsdöntő ebből a szempontból. Mi ezért is mondjuk, hogy a '26-os választás legyen a biztos választás. Ha átállunk a brüsszeli útra, tehát ha a brüsszelpárti erők győznek és a brüsszeli útra lépünk, az a veszélyeket fel fogja erősíteni, és rengeteg kárt fog okozni Magyarországnak!"

Ne a brüsszeli útra lépjünk, ne hadigazdaság legyen! Maradjunk a magyar úton és a békegazdaság útján!

 – emelte ki.

