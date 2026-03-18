Eladó Gábor Zsazsa botrányos szobra: Egy kisebb lakás áráért most bárki megveheti

Frédéric von Anhalt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 14:30
Hatalmas port kavart, amikor elkészült a hollywoodi díva első szobra, ugyanis özvegye, Anhalt herceg szerint egyáltalán nem is hasonlít rá. A botrány után Gábor Zsazsa szobra egy raktárban porosodott, de most úgy tűnik, megválnak tőle.
Babusa János Munkácsy-díjas szobrászművész néhány évvel ezelőtt leplezte le Gábor Zsazsa bronzszobrát, amit eredetileg Budán akartak kiállítani a magyar díva tiszteletére. De Frédéric von Anhalt herceg, Gábor Zsazsa özvegye teljesen kiborult, amikor meglátta az elkészült alkotást, mert szerinte nem méltó a díva emlékéhez. Így a mű végül a szobrász raktárába került, de úgy látszik most új helyet keresnek neki, ugyanis egy műtárgyak eladásával foglalkozó oldalon tűnt fel. Persze az életnagyságú bronzszobornak igencsak megkérik az árát.

Gábor Zsazsa szépségét egy magyar művész örökítette meg szobor formájában.
Gábor Zsazsa halála óta tervezik, hogy szobrot állítanak neki Budapesten, de az első alkotás nem aratott osztatlan sikert, így most eladásra kínálják (Fotó: BEI/Shutterstock/Northfoto)

A vitatott Gábor Zsazsa szobor utódját jelenleg is készítik Angliában a néhai színésznő férjének megrendelésére, így ezt az alkotást már biztosan nem állítják ki úgy, ahogy eredetileg tervezték. Ezért a szobrász úgy döntött, hogy eladásra kínálja a művet, amire a Galéria Savaria hivatalos, műtárgyakat értékesítő oldalán tehetnek ajánlatot az érdeklődők.

Az elegáns kompozíció a legendás filmsztárt ikonikus, dívára jellemző tartásban jeleníti meg. A kezében tartott könyv – „PRINZ HOLLYWOOD” felirattal – szimbolikus utalás a hollywoodi filmvilágra és arra a különleges pályára, amely során egy magyar származású művész világsztárrá vált. A szobor életnagyságú, 185 cm magas bronz alkotás egyszerre tisztelgés a világhírű magyar származású hollywoodi ikon előtt, és a kortárs magyar szobrászat egyik figyelemre méltó, monumentális alkotása

 – részletezik az oldalon.

Gábor Zsazsa első szobra több mint 30 millióba kerül

Az alkotás persze nem csak mérete miatt nem éppen egy egyszerű otthoni dísztárgy, ugyanis az ára sem épp az átlag rajongók pénztárcájára van szabva. Gábor Zsazsa szobrát ugyanis 26 millió forint plusz áfáért árulják, így a végösszeg nem kevesebb mint 33 millió forintra rúg.

„Az ilyen méretű bronzszobrok nem csupán műtárgyak — egy tér karakterét meghatározó installációk is lehetnek: villák, szállodák, reprezentatív terek vagy jelentős gyűjtemények kiemelt darabjai” – írják.

Emellett persze a szállítása és kiállítása sem egyszerű, a súlyos alkotás különleges műtárgyszállítást igényel, ami feltehetően nem csak a szervezést bonyolítja, de akár még az áron is változtathat.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu