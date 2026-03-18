Lelki méregtelenítés tavasszal – Bakancslistás buddhista kegyhelyek Magyarországon

A Nyugati Tanítvány Sztúpa, Csernely

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csernely közelében található Nyugati Tanítvány sztúpa Magyarország harmadik legrégibb ilyen építménye, amely az uszói elvonulási központ területén áll. Az 1987-ben felszentelt emlékmű Kőrösi Csoma Sándor előtt tiszteleg, és azt a belső törekvést szimbolizálja, amellyel bárki elérheti a tiszta tudat állapotát.

A Nyugati Tanítvány sztúpa Csernelyen, amelynek építését 1986-ban kezdték.

Fotó: Mrszantogabor / Wikipédia

Kőrösi-sztúpa, Tar

A Nógrád vármegyei Tar község határában álló Kőrösi-sztúpa a hazai buddhizmus kiemelkedő emléke, amelyet a 14. Dalai Láma szentelt fel 1992-ben. A 13 méter magas építmény belsejébe a látogatók be is léphetnek, a kertjében található imakerék pedig folyamatos forgásával a tanítások örök körforgását jelképezi.

A tari Kőrösi-sztúpát Kőrösi Csoma Sándor, a magyar bódhiszattva halálának 150. évfordulóján avatták fel 1992-ben.

Fotó: Mrszantogabor / Wikipédia

Béke-sztúpa, Zalaszántó

A Zalaszántó mellett, a Kovácsi-hegyen magasodó Béke-sztúpa Európa egyik legnagyobb és legfontosabb buddhista szentélye, amelyet 1993-ban avatott fel a 14. Dalai Láma. A 30 méter magas, vakítóan fehér építmény belsejében Buddha-ereklyéket és egy életfát is elhelyeztek, környezete pedig az Emberi Jogok Parkjaként kínál lehetőséget az elmélyülésre és a természet közelségének élvezetére.

A zalaszántói Béke-sztúpa aranyozott Buddha szobra Dél-Koreából érkezett.

Fotó: Peyerk / Wikipédia

Megszabadulás sztúpa, Mánfa

A Baranya vármegyei Mánfa Megszabadulás sztúpája a Dél-Dunántúl első ilyen szakrális építménye, amelyet 2022 szeptemberében avattak fel a Mánfai Elvonulási Központ és Alktótér kertjében. A fehér falú, letisztult formavilágú emlékmű a Mecsek dombjai között kínál lehetőséget az elcsendesedésre, szimbolizálva a szellemi út állomásait és a tudati felszabadulást.

A Mecsekben található Megszabadulás sztúpa Európa első délkelet-ázsiai stílusú sztúpája.

Fotó: Mrszantogabor / Wikipédia

Álomvölgy Megvilágosodás Sztúpa, Piliscsaba

A Piliscsaba melletti Álomvölgyben található Megvilágosodás sztúpa egy csendes erdőszéli tisztáson várja a látogatókat, jelképezve az egyetemes emberi értékeket és az együttérzést. Az Atemi Budo Akadémia közössége által emelt építmény vallási hovatartozástól függetlenül bárki számára nyitott, amely helyszínt biztosít a meditációhoz vagy a természetben való elmélyüléshez.

A piliscsabai Álomvölgy Megvilágosodás Sztúpája az egyetemes emberi értékek szimbóluma.

Fotó: Tokio1967 / Wikipédia

