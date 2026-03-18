Gyere velünk Magyarország legszebb buddhista sztúpáihoz.

Lelki méregtelenítés tavasszal – Bakancslistás buddhista kegyhelyek Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 15:15
A természet tavaszi megújulása tökéletes alkalmat teremt a belső elcsendesedéshez és a spirituális feltöltődéshez. Számos hazai kirándulóhelyen várják az utazókat a különleges hangulatú buddhista sztúpák, amelyek a hétvégi kikapcsolódást meditatív élménnyé emelik.
Etédi Alexa
A tavaszi napfényben fürdő domboldalak és az ébredő erdők ideális környezetet teremtenek a vallási emlékhelyek meglátogatásához, legyen szó egy délutáni túráról vagy a tavaszi szünet megtervezéséről. A magyarországi buddhista sztúpák a béke és a harmónia építészeti megtestesítői, látványuk pedig segíti a hétköznapi stresszoldást.

A magyarországi buddhista sztúpák egyike a Kőrösi-sztúpa Taron.
Fotó:  Wikipédia
  • Spirituális úti célok a természetben: a hazai sztúpák a tavaszi ébredés idején nyújtják a legteljesebb élményt, ahol a friss levegő és a csend segíti a belső elcsendesedést.
  • Építészeti és jelképi gazdagság: ezek a különleges, mértani pontossággal tervezett építmények nemcsak látványosak, hanem az ősi keleti bölcsességet és a megvilágosodott tudatot szimbolizálják.
  • Történelmi folytonosság: a magyarországi buddhizmus Kőrösi Csoma Sándor munkásságától a modern elvonulási központokig terjedő útja a kulturális örökségünk különleges részét képezi.

Hol találhatók buddhista sztúpák Magyarországon?

A sztúpa eredetileg az indiai szubkontinensről származó, félgömb alakú építmény, amely korábban Buddha ereklyéinek őrzésére szolgált, mára azonban a megvilágosodott tudat jelképévé is vált. Szerkezete szigorú mértani szabályokat követ, ahol minden elem a föld, a víz, a tűz, a levegő és a mindent átható tér egyensúlyát reprezentálja.

A buddhizmus Magyarországon

A buddhizmus magyarországi jelenléte hosszú múltra tekint vissza, hiszen már a XIX. század végén megjelentek az első tudományos munkák és fordítások a témában. Kőrösi Csoma Sándor munkássága alapozta meg a hazai érdeklődést, akit Japánban buddhista szentként is tisztelnek. Az intézményesült vallási élet az 1950-es években indult el Hetényi Ernő tevékenységével, majd a rendszerváltást követően számos közösség és szerzetesrend alapított saját központot. Napjainkra Magyarország a közép-európai régió egyik meghatározó buddhista csomópontjává vált, ahol a különböző irányzatok békésen élnek egymás mellett.

A tavaszi kirándulások során meglátogatott buddhista sztúpák egyszerre idézik meg az ősi keleti bölcsességet és a hazai vallástörténeti hagyományokat.

A Nyugati Tanítvány Sztúpa, Csernely

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Csernely közelében található Nyugati Tanítvány sztúpa Magyarország harmadik legrégibb ilyen építménye, amely az uszói elvonulási központ területén áll. Az 1987-ben felszentelt emlékmű Kőrösi Csoma Sándor előtt tiszteleg, és azt a belső törekvést szimbolizálja, amellyel bárki elérheti a tiszta tudat állapotát.

A csernelyi Nyugati Tanítvány sztúpa zöld környezetben.
Fotó: Mrszantogabor /  Wikipédia

Kőrösi-sztúpa, Tar

A Nógrád vármegyei Tar község határában álló Kőrösi-sztúpa a hazai buddhizmus kiemelkedő emléke, amelyet a 14. Dalai Láma szentelt fel 1992-ben. A 13 méter magas építmény belsejébe a látogatók be is léphetnek, a kertjében található imakerék pedig folyamatos forgásával a tanítások örök körforgását jelképezi.

A tari Kőrösi-sztúpa, előtte látogatókkal.
Fotó: Mrszantogabor /  Wikipédia

Béke-sztúpa, Zalaszántó

A Zalaszántó mellett, a Kovácsi-hegyen magasodó Béke-sztúpa Európa egyik legnagyobb és legfontosabb buddhista szentélye, amelyet 1993-ban avatott fel a 14. Dalai Láma. A 30 méter magas, vakítóan fehér építmény belsejében Buddha-ereklyéket és egy életfát is elhelyeztek, környezete pedig az Emberi Jogok Parkjaként kínál lehetőséget az elmélyülésre és a természet közelségének élvezetére.  

A zalaszántói Béke-sztupa lépcsősora és arany Buddhája.
Fotó: Peyerk /  Wikipédia

Megszabadulás sztúpa, Mánfa

A Baranya vármegyei Mánfa Megszabadulás sztúpája a Dél-Dunántúl első ilyen szakrális építménye, amelyet 2022 szeptemberében avattak fel a Mánfai Elvonulási Központ és Alktótér kertjében. A fehér falú, letisztult formavilágú emlékmű a Mecsek dombjai között kínál lehetőséget az elcsendesedésre, szimbolizálva a szellemi út állomásait és a tudati felszabadulást.

A Megszabadulás sztúpa téli környezetben, havas tájon.
Fotó: Mrszantogabor /  Wikipédia

Álomvölgy Megvilágosodás Sztúpa, Piliscsaba

A Piliscsaba melletti Álomvölgyben található Megvilágosodás sztúpa egy csendes erdőszéli tisztáson várja a látogatókat, jelképezve az egyetemes emberi értékeket és az együttérzést. Az Atemi Budo Akadémia közössége által emelt építmény vallási hovatartozástól függetlenül bárki számára nyitott, amely helyszínt biztosít a meditációhoz vagy a természetben való elmélyüléshez. 

A piliscsabai Álomvölgy Megvilágosodás Sztúpája kellemes tavaszi kirándulós úti cél.
Fotó: Tokio1967 /  Wikipédia

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
