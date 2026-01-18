Pataky Attila: menjünk végig a béke útján

Nyitrai Zsolt a miskolci Háborúellenes Gyűlésen készített interjút Pataky Attilával. "Lenni vagy nem lenni?" - merült fel a kérdés.

Háborúellenes Gyűlés: Pataky Attila a béke útjára hív mindenkit

Fotó: mw

Háborúellenes Gyűlés: Miskolc fontos Pataky Attila számára

Nyitrai Zsolt arról kérdezte a frontembert, miért érezte fontosnak, hogy személyesen is részt vegyen a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.

"A kérdés az, hogy lenni vagy nem lenni?" Válaszolt Pataky Attila, majd kifejtette véleményét:

Egy jó éve már a mikrobuszunk oldalán ott van, hogy gyere velünk. Gyere velünk, ez a jelszavunk egy éve, és én arra hívok mindenkit, hogy gyertek velünk, menjünk végig a béke útján, hiszen, és ezt a szakadék felé tántorgó nyugatnak is tudom javasolni, hogy jöjjenek velünk a béke útján, ez az egy út van, a többi az mind káosz.

Nyitrai Zsolt ehhez annyit tett hozzá: "Aki békét akar, velünk tart!"