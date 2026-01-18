Pataky Attila: menjünk végig a béke útján

Nyitrai Zsolt a miskolci Háborúellenes Gyűlésen készített interjút Pataky Attilával. "Lenni vagy nem lenni?" - merült fel a kérdés.
Nyitrai Zsolt arról kérdezte a frontembert, miért érezte fontosnak, hogy személyesen is részt vegyen a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.
"A kérdés az, hogy lenni vagy nem lenni?" Válaszolt Pataky Attila, majd kifejtette véleményét:
Egy jó éve már a mikrobuszunk oldalán ott van, hogy gyere velünk. Gyere velünk, ez a jelszavunk egy éve, és én arra hívok mindenkit, hogy gyertek velünk, menjünk végig a béke útján, hiszen, és ezt a szakadék felé tántorgó nyugatnak is tudom javasolni, hogy jöjjenek velünk a béke útján, ez az egy út van, a többi az mind káosz.
Nyitrai Zsolt ehhez annyit tett hozzá: "Aki békét akar, velünk tart!"
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.