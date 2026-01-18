Szentkirályi Alexandra: nem szeretnénk ezt a háborút magunkra húzni

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke a miskolci Háborúellenes Gyűlésen elmondta, az emberek nagyon várják hogy béke legyen és lezárják az orosz-ukrán háborút. Azonban addig erre esélyt sem lát, míg Brüsszelből folyamatosan olyan hírek érkezenek, amelyek aggodalomra adnak okot.

Szentkirályi Alexandra és Szalay-Bobrovniczky Kristóf a miskolci Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra: Nem engedhetjük, hogy a háború része legyen a mindennapjainknak!

Hogyha az ember megnézi, hogy az elmúlt napokban, hetekben milyen hírek érkeztek, hogy folyamatosan jön Brüsszelből az a nyomás, hogy küldjünk fegyvereket, küldjünk pénzt, valamilyen módon sodródjunk bele ebbe a háborúba, akkor látszik, hogy indokolt felemelni a hangunkat, úgyhogy ezért is vagyunk most itt együtt, hogy továbbra is kimondjuk azt, hogy márpedig mi nem szeretnénk ezt a háborút magunkra húzni, és nem szeretnénk azt se, hogy a pénzünket oda kelljen adni egy ukrajnai háborúba.

– mondta Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette, hogy az a pénz, amit például most Ukrajna követel, az minden magyar családnak nagyon komoly érvágást jelentene a családi kasszából.

A Fidesz budapesti elnöke elmondta, szerinte még egy óvodás gyerek is tudja, hogyha van egy tál ropija, ott van egy üres tál, oda át kell kerüljön valahogy ropi, akkor az a ropi az az ő tájából fog átkerülni, és onnan hiányozni fog.

Miért gondoljuk, hogy ez máshogy van a nagypolitikában? Miért gondoljuk azt, hogyha Ukrajna 800 milliárd eurót szeretne kapni a következő években, és ebben nincsenek benne a hadiköltségek, akkor az majd nem a mi zsebünkből fog elmenni.

– tette fel a kérdést, és ezután arra kérte az embereket, fontolják meg, akarják-e azt, hogy a mindennapi élet átalakuljon a legrosszabb módon, hogy a háború bekússzon az életükbe, a mindennapjaikba, és a háború benyúljon a zsebünkbe is, és elvigyék a mi pénzünket Ukrajnába.

Szerintem erre egyetlen válasz van, az pedig az, hogy nem akarjuk. Abból viszont egy dolog következik, hogy a Fideszt kell választani áprilisban.

– zárta gondolatait.