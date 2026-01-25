Orbán Viktor maga tette meg a nagy bejelentést: itt találkozhatunk vele – videó

Orbán Viktor egy újabb rövid videóval köszönte meg a kaposváriaknak a szombati támogatásukat, illetve azt is elárulta, hol lesz a következő Háborúellenes Gyűlés.
Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!
- írta videójához a miniszterelnök, így tehát legközebb Hatvanban találkozhatunk vele.
