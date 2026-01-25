Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor maga tette meg a nagy bejelentést: itt találkozhatunk vele – videó

Orbán Viktor maga tette meg a nagy bejelentést: itt találkozhatunk vele – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 17:09
HatvanHáborúellenes Gyűlésvideó
Itt találkozhatunk legközelebb Orbán Viktorral.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor egy újabb rövid videóval köszönte meg a kaposváriaknak a szombati támogatásukat, illetve azt is elárulta, hol lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!

- írta videójához a miniszterelnök, így tehát legközebb Hatvanban találkozhatunk vele. 

Orbán Viktor: Köszönöm, Kaposvár! Felkészül: Hatvan!

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu