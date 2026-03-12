Így segíthet a multifokális szemüveg időskorban

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 13:45
Az életkor előrehaladtával a szem alkalmazkodóképessége csökken, ami elsősorban az olvasás, valamint a közeli tárgyak éles látásának romlásában jelentkezik. A multifokális szemüveg olyan optikai megoldás, amely egyetlen lencsével több távolságra is biztosít látáskorrekciót, így sok idős ember számára kényelmes alternatívát jelenthet a különböző szemüvegek használatával szemben.
Az időskori látásromlás, más néven presbyopia, természetes folyamat. A szemlencse rugalmassága csökken, ezért a szem egyre nehezebben fókuszál a közeli tárgyakra. Ez gyakran azt eredményezi, hogy az olvasnivalót távolabb kell tartani, vagy külön olvasószemüvegre van szükség. A multifokális szemüveg ezt a problémát úgy oldja meg, hogy a lencsén belül több dioptriaérték is helyet kap, így a viselő egyetlen szemüveggel láthat jól különböző távolságokra.

Multifokális szemüveget
A multifokális szemüveg egyszerre teszi lehetővé a közeli, köztes és távoli látás korrekcióját. Fotó: Terelyuk / shutterstock

Hogyan működik a multifokális szemüveg?

A multifokális lencsék különböző optikai zónákból állnak. A lencse felső része általában a távoli látást korrigálja, a középső terület a köztes távolságokhoz – például számítógép használatához – alkalmazkodik, míg az alsó rész az olvasáshoz biztosít megfelelő dioptriát. A különböző zónák között fokozatos az átmenet, ezért nincs éles választóvonal a látóterek között.

A szem automatikusan a megfelelő lencserészt használja, amikor a viselő lefelé vagy felfelé néz. Ez lehetővé teszi, hogy az olvasás, a séta vagy akár a televízió nézése során ne kelljen szemüveget cserélni.

A megszokás folyamata

A multifokális szemüveg használata kezdetben szokatlan lehet, különösen azok számára, akik korábban külön szemüveget használtak távolra és közelre. Az első napokban enyhe bizonytalanság, torzításérzet vagy szédülés is előfordulhat, mivel az agynak alkalmazkodnia kell az új látási rendszerhez. A szakemberek szerint a megszokás általában néhány nap vagy hét alatt megtörténik. Az alkalmazkodást segíti, ha a szemüveget rendszeresen viseljük, és a tekintet irányításakor a fej mozgatásával keressük meg a megfelelő lencserészt. Akiket túlságosan zavar a szemüveg, és az alkalmazkodás is nehezen megy, azoknak hatékonyabb megoldást tud nyújtani a kontaktlencse

Mire kell figyelni időskorban?

Idősebb korban különösen fontos a pontos szemvizsgálat és a személyre szabott lencsekialakítás. A rosszul beállított multifokális szemüveg bizonytalanságot okozhat járás közben, ami növelheti az elesés kockázatát. Emiatt az új szemüveg használatakor érdemes fokozott figyelmet fordítani a lépcsőzésre és az egyenetlen talajon való közlekedésre.

A megfelelő keret kiválasztása is fontos szempont. A túl kicsi keret nem biztosít elegendő helyet a különböző optikai zónák számára, ezért a multifokális lencsék hatékony működéséhez megfelelő méretű szemüvegkeretre van szükség.

A lényeg röviden

A multifokális szemüveg hatékony megoldás lehet az időskori látásromlás kezelésére, mert egyetlen lencsével teszi lehetővé a közeli, köztes és távoli látás korrekcióját. A sikeres használat kulcsa a pontos szemészeti vizsgálat, a megfelelő lencse kiválasztása és a fokozatos alkalmazkodás. Ha a szemüveget megfelelően állítják be, az jelentősen javíthatja a mindennapi élet komfortját és biztonságát.

