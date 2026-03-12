Így segíthet a multifokális szemüveg időskorban

Az időskori látásromlás, más néven presbyopia, természetes folyamat. A szemlencse rugalmassága csökken, ezért a szem egyre nehezebben fókuszál a közeli tárgyakra. Ez gyakran azt eredményezi, hogy az olvasnivalót távolabb kell tartani, vagy külön olvasószemüvegre van szükség. A multifokális szemüveg ezt a problémát úgy oldja meg, hogy a lencsén belül több dioptriaérték is helyet kap, így a viselő egyetlen szemüveggel láthat jól különböző távolságokra.

A multifokális szemüveg egyszerre teszi lehetővé a közeli, köztes és távoli látás korrekcióját. Fotó: Terelyuk / shutterstock

Hogyan működik a multifokális szemüveg?

A multifokális lencsék különböző optikai zónákból állnak. A lencse felső része általában a távoli látást korrigálja, a középső terület a köztes távolságokhoz – például számítógép használatához – alkalmazkodik, míg az alsó rész az olvasáshoz biztosít megfelelő dioptriát. A különböző zónák között fokozatos az átmenet, ezért nincs éles választóvonal a látóterek között.

A szem automatikusan a megfelelő lencserészt használja, amikor a viselő lefelé vagy felfelé néz. Ez lehetővé teszi, hogy az olvasás, a séta vagy akár a televízió nézése során ne kelljen szemüveget cserélni.

A megszokás folyamata

A multifokális szemüveg használata kezdetben szokatlan lehet, különösen azok számára, akik korábban külön szemüveget használtak távolra és közelre. Az első napokban enyhe bizonytalanság, torzításérzet vagy szédülés is előfordulhat, mivel az agynak alkalmazkodnia kell az új látási rendszerhez. A szakemberek szerint a megszokás általában néhány nap vagy hét alatt megtörténik. Az alkalmazkodást segíti, ha a szemüveget rendszeresen viseljük, és a tekintet irányításakor a fej mozgatásával keressük meg a megfelelő lencserészt. Akiket túlságosan zavar a szemüveg, és az alkalmazkodás is nehezen megy, azoknak hatékonyabb megoldást tud nyújtani a kontaktlencse.

Mire kell figyelni időskorban?

Idősebb korban különösen fontos a pontos szemvizsgálat és a személyre szabott lencsekialakítás. A rosszul beállított multifokális szemüveg bizonytalanságot okozhat járás közben, ami növelheti az elesés kockázatát. Emiatt az új szemüveg használatakor érdemes fokozott figyelmet fordítani a lépcsőzésre és az egyenetlen talajon való közlekedésre.