Videókon a lángoló pokol: égő tankerhajók, kigyulladt repülőtér, elszabadult olajár

Több kereskedelmi tankerhajót is eltaláltak a Hormuzi-szorosban és környékén, amely a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonala.

BREAKING: Just hours after Trump told Oil Tankers to enter the Strait of Hormuz, regardless of Iran's threats, an oil tanker is reportedly targeted and decimated by Iran in the Persian Gulf, just past the Strait of Hormuz.



Trump's horrific advice may have just gotten people… pic.twitter.com/sIlztoUWW0 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 11, 2026

Közben Irak leállította olajkikötőiben a berakodást, miután az ország két olajszállító tartályhajóját szintén megtámadták. Bahrein pedig felszólította a lakosait, hogy maradjanak otthon, miután füstfelhőt láttak gomolyogni a Bahreini Nemzetközi Repülőtér felett csütörtökön.

🇧🇭🔥 JUST IN: BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT ON FIRE



Reports coming in of a major fire at Bahrain International Airport following strikes in the area.



Footage shows flames and heavy smoke billowing from the facility. Emergency crews are rushing to the scene.



The airport,… pic.twitter.com/HdqMvc7832 — Skeptic Scope (@SkepticScope) March 12, 2026

A Reuters megerősítette, hogy „füstfelhők emelkednek a Bahreini Nemzetközi Repülőtér környékéről”. Más helyi jelentések szerint a légvédelmi rendszerek aktívak voltak a repülőtér felett, Manáma fővárosa és Muharrak városa közelében, „becsapódásról és nagy tűzről” számoltak be a Bahreini Nemzetközi Repülőtér közelében, állítólag egy üzemanyagraktárt találtak el.

NEW: Video shows moment Iranian boat filled with explosives hits U.S.-owned oil tanker in the Persian Gulf pic.twitter.com/nYwnA2BzRl — BNO News Live (@BNODesk) March 12, 2026

Bahreinben egy iráni rakéta március 5-én eltalálta a Bapco Energies által üzemeltetett, napi 405 000 hordó teljesítményű Sitra finomítót is.

🚨🇮🇷🇺🇸#BREAKING | #BAD news



Iran targets a U.S. oil tanker in the Strait of Hormuz with a Shahed-136 drone.



Now IRAN is going to capture….see more… pic.twitter.com/rJ0szE1rvQ — A K Mandhan (@A_K_Mandhan) March 10, 2026

Az országot a múlt héten is célba vették, amikor tűz ütött ki a bahreini BAPCO olajlétesítményben egy iráni támadást követően – közölte az ország belügyminisztériuma. Akkoriban „korlátozott károkról” érkeztek jelentések, de áldozatokról nem.

Jelentések szerint a Dubai Nemzetközi Repülőtér elleni támadást is elkövettek, ahol az Address Hotel melletti nagy tornyot állítólag drón találta el.

🚨🇧🇭 BREAKING: Bahrain Hotels are being HIT!pic.twitter.com/zZ7KyrYDvL — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 12, 2026

A szintén jelentős közel-keleti olajexportőr, Omán az összes hajóját kivonta fő olajexport-termináljáról, Mina Al Fahalból, miután dróntámadás érte egy másik kikötőjét – jelentette a Bloomberg.

A sorozatos támadások után Brent nyersolaj ára csütörtökön 9%-kal, hordónként 100,29 dollárra emelkedett, annak ellenére, hogy a világ kormányai komoly erőfeszítéseket tettek a tartós kínálati válság enyhítésére. Később az ár mintegy 6%-os emelkedést jelentve hordónként 98 dollárra esett vissza.

Irán katonai vezetése azt üzente, készüljön fel a világ a 200 dolláros olajra.