Videókon a lángoló pokol: égő tankerhajók, kigyulladt repülőtér, elszabadult olajár

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 13:27
Olajszállító tankerhajókat robbantottak fel, nemzetközi repülőteret is támadás ért.

Több kereskedelmi tankerhajót is eltaláltak a Hormuzi-szorosban és környékén, amely a globális olajkereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonala.

Közben Irak leállította olajkikötőiben a berakodást, miután az ország két olajszállító tartályhajóját szintén megtámadták. Bahrein pedig felszólította a lakosait, hogy maradjanak otthon, miután füstfelhőt láttak gomolyogni a Bahreini Nemzetközi Repülőtér felett csütörtökön. 

A Reuters megerősítette, hogy „füstfelhők emelkednek a Bahreini Nemzetközi Repülőtér környékéről”. Más helyi jelentések szerint a légvédelmi rendszerek aktívak voltak a repülőtér felett, Manáma fővárosa és Muharrak városa közelében, „becsapódásról és nagy tűzről” számoltak be a Bahreini Nemzetközi Repülőtér közelében, állítólag egy üzemanyagraktárt találtak el.

Bahreinben egy iráni rakéta március 5-én eltalálta a Bapco Energies által üzemeltetett, napi 405 000 hordó teljesítményű Sitra finomítót is.

Az országot a múlt héten is célba vették, amikor tűz ütött ki a bahreini BAPCO olajlétesítményben egy iráni támadást követően – közölte az ország belügyminisztériuma. Akkoriban „korlátozott károkról” érkeztek jelentések, de áldozatokról nem.

Jelentések szerint a Dubai Nemzetközi Repülőtér elleni támadást is elkövettek, ahol az Address Hotel melletti nagy tornyot állítólag drón találta el.

A szintén jelentős közel-keleti olajexportőr, Omán az összes hajóját kivonta fő olajexport-termináljáról, Mina Al Fahalból, miután dróntámadás érte egy másik kikötőjét – jelentette a Bloomberg.

A sorozatos támadások után Brent nyersolaj ára csütörtökön 9%-kal, hordónként 100,29 dollárra emelkedett, annak ellenére, hogy a világ kormányai komoly erőfeszítéseket tettek a tartós kínálati válság enyhítésére. Később az ár mintegy 6%-os emelkedést jelentve hordónként 98 dollárra esett vissza.

Irán katonai vezetése azt üzente, készüljön fel a világ a 200 dolláros olajra.

