Orbán Viktor és a Fidesz újra megmutatja, hogy mit jelent a biztos választás: az a párt, aki biztonságot és kiszámíthatóságot ad, ígéretek helyett pedig tetteket. Orbán Viktor az egyetlen, aki meg tudja óvni Magyarországot attól, hogy háborúba sodródjon, és megállítani Ukrajna eszement tervét, amely szerint 800 milliárd dollárt követel az ország újjáépítésére, és 700 milliárd dollárt a katonaságának fenntartására. Ezt a tervet pedig Brüsszel támogatja, a Fidesz azonban, amely a magyar emberek érdekeit tartja szem előtt, egyértelműen elutasítja.

Orbán Viktor megmutatta hogyan tudunk üzenni Brüsszelnek, és Ukrajnának

Mi vagyunk maga a biztonság, mi vagyunk a biztos választás

- mondta Orbán Viktor a telt házas kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.

A miniszterelnök szerint a veszélyek korában élünk, ahol a stabilitás az egyik legfontosabb érték - írja a Ripost.

Mindannyiunkat fenyeget a gazdasági csőd, ha nem állunk ellent mindannak, amit Brüsszel és a Brüsszelből ideküldött leendő bábkormány képviselői akarnak

- mondta Orbán Viktor.

Az ismeretlennel szemben a Fidesz a biztos választás, az emberek már tudják, hogy mire számíthatnak Orbán Viktor kormányaitól.

„Hát bent ülök a konyhájukban, nem? 37 éve… ismerjük egymást, nem? Sok meglepetés nincs”

A kormány közben petíciót is indított azért, hogy a magyar emberek is nemet mondhassanak az őrült brüsszeli, ukrán tervre.