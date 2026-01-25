„A német politikai elit odadobná a fiatalokat Zelenszkij Ukrajnájáért” – rengeteg fiatal vett részt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen

Január 24-én, szombaton újabb városba érkezett a Háborúellenes Gyűlés. Ezúttal Kaposváron tartották meg a találkozót, ahol a miniszterelnök bemutatta azt a brüsszeli dokumentumot, amiben feketén-fehéren leírják, hogy Ukrajna 800 milliárd dollárt követel az országa újjáépítésére és további 700 milliárd dollárt, hogy katonailag tovább tudja folytatni a háborút Oroszországgal. A dokumentum ráadásul arról is ír, hogy 2027-ben, vagyis már jövőre fel akarják venni Ukrajnát az EU tagországai közé. Orbán Viktor szerint ez úgy eladósítani az uniós országokat, köztük Magyarországot is, hogy generációkon át nyögnék ennek terhét. Nem is beszélve arról, hogy akár a magyar fiatalokat is elvihetnék a frontra. Az ukránok követelése ellen a kormány petíciót indít, amit Kaposváron mutatott be a miniszterelnök. A helyzet súlyával szerencsére a fiatalok is tisztában vannak, szép számban mutatták meg magukat a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen.

Rengeteg fiatal vett részt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen

Forrás: Mediaworks

A magyar fiatalok nem akarnak háborúba menni

Mohácsy István, a Fidelitas országos elnöke is részt vett a találkozón — nem először. Szerinte azért fontos részt venni ezeken az alkalmakon, mert ez egy valódi hang lehet a béke álláspontja mellett. Ők is látják, hogy Nyugat-Európában milyen háborús pszichózis uralkodik, mint ahogy látják azt is, hogy Horvátországban, Németországban, Franciaországban, egyre több helyen beszélgetnek arról, hogy a kötelező sorkatonai szolgálatot vissza akarják állítani. Sőt, ez több országban már a valóság — írja cikkében a Ripost.

Szerintem ez nekünk, magyar fiataloknak egy intő példa lehet, hogy a német politikai elit odadobná a fiatalokat Zelenszkij Ukrajnájáért, viszont Orán Viktor és a magyar kormány előrelátó bölcsességének köszönhetően Magyarországon nincs erről szó, mi nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk a sorkatonaságra

— mondta lapnak az ifjúsági szervezet elnöke.

A Háborúellenes Gyűlésen kiállnak Ukrajna követelése ellen is

Mohácsy István szerint borzasztó döntés lenne, ha az unió egy közös hitelfelvétellel odaadná azt az 1500 milliárd dollárt Ukrajnának, hiszen ez a pénz többek között a magyar emberek pénze.

Ez a pénz a jövőépítésbe, a családépítésbe, illetve a gazdaság élénkítésére kellene fordítani, nem pedig odaadni odaadni Ukrajnának a háború elhúzása érdekében. Mi nemet mondunk erre, Magyarországról nem mehet pénz Ukrajnába, ezért is vagyunk ma itt

— fogalmazott.