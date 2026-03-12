100. születésnapja előtt elhunyt a világhírű szappanopera színésznő

A világhírű színésznő, Wendy Playfair alig pár hónappal 100. születésnapja előtt halt meg. Neve többek között az Otthonunk című 1988-as szappanoperából lehet ismerős a közönség számára. Hihetetlen életművére a filmipar örökké emlékezni fog.

Elhunyt a világírű színésznő, Wendy Playfair

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Elhunyt a világhírű színésznő

A Ripost értesülései szerint színésznő halálhírét Matt Batten podcastműsorvezető tette közzé, aki 2022-ben beszélgetett vele egy interjúban hosszú és sokoldalú pályafutásáról. Az Instagramon közzétett bejegyzésében Batten méltatta Playfair tehetségét és munkásságát.

A Playfair család most értesített a gyönyörű és hihetetlenül tehetséges Wendy Playfair haláláról, aki 99 éves korában békésen elhunyt. Wendy figyelemre méltó karriert futott be, amely évtizedeken átívelt az ausztrál színházban, televízióban és rádióban. Nagy tiszteletnek örvendő előadóművész volt, aki óriási mértékben hozzájárult az ausztrál előadóművészeti iparhoz.

Batten szerint a színésznő egyik legemlékezetesebb alakítása Minnie Donovan karaktere volt, amely a sorozat történetének meghatározó szereplőjévé vált. Emellett rádiós drámákban is rendkívül aktív volt: számtalan figurát formált meg hangjával és történetmesélő képességével.

Wendy Playfair pályája során televíziós produkciókban és filmekben is feltűnt. Két alkalommal szerepelt a Home and Away című sorozatban: 2005-ben Evelyn Grey karakterét alakította, majd 2009-ben Audrey Longként tért vissza a képernyőre.

A filmvásznon többek között a Accidents Happen című produkcióban is látható volt, ahol Geena Davis oldalán játszott. Emellett szerepet kapott a Ride a Wild Pony című filmben is, amely különlegességnek számít, hiszen ez az egyetlen Ausztráliában forgatott Walt Disney-film.

Playfair pályafutása a rádióban indult, de az igazi áttörést a televízió hozta meg számára az 1960-as években. Utolsó színészi munkáját 2013-ban vállalta, amikor Moira Beckett szerepében volt látható a The Great Gatsby: A Family Affair című produkcióban.

A legendás színésznő gazdag és sokszínű művészi örökséget hagyott maga után, amely hosszú időre meghatározó része marad az ausztrál szórakoztatóipar történetének.