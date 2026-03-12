Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fiatalos megjelenésre vágysz? Ezek a tavaszi sminktrendek éveket fiatalítanak a megjelenéseden

sminktrükk
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 13:15
sminktipp2026 trendtavasz
Új korszak köszöntött a szépség világába! Kisütött a nap, és megérkeztek az üde, frissítő tavaszi sminktrendek is, amiket bűn lenne nem kipróbálnod. Az igéző tekintet, a dús ajkak és a fiatalító hatás garantált!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A 2026-os tavaszi sminktrendek tele vannak friss és kreatív technikákkal, amelyek az egész arcot képesek megfiatalítani. Széles a paletta: a finom, természetes hatástól egészen a színes és csillogó extrákig mindent bevethetünk a szezonban!

Tavaszi sminktrend szerint pirosítót használó fiatal nő.
Ezeket a 2026-os tavaszi sminktrendeket kell kipróbálnod idén! Fotó: Beauty Agent Studio / Shutterstock
  • Újra divatba jönnek a csillogó ajkak.
  • A barackos pirosító átveszi a hűvös rózsaszínek helyét.
  • A tavaszi színek a pasztell szemhéjfestékek formájában érkeznek a sminktrendekbe.

2026 tavaszi sminktrendek: ezeket neked is ki kell próbálnod

Ha egy szóval kellene jellemezni az idei szezon sminkjeit, az a kettősség lenne, mivel a tavaszi sminktrendekben idén a minimalista, natúr vonal és a látványosabb, kontrasztos megoldások békésen megférnek egymás mellett. A fókusz arra került, hogy mindenki megtalálja azt a stílust, ami hozzá passzol, és kiemelje arca természetes adottságait, akár finom ecsetvonásokkal, akár üdítő csillámokkal.

1. A szezon ultimate kedvence: a barackos pirosító

A klasszikus rózsaszín pirosítók helyett, tavasszal egy melegebb árnyalat lép előtérbe. A barackos tónusokban gazdag termékek friss, fényes hatást adnak az arcnak, és a legtöbb arcbőrön sokkal természetesebbnek is tűnnek, mint a rózsás, hidegebb vagy pirosas változatok.

Bors-tipp: a trendi pirosító a világosabb bőrön inkább barackos-rózsaszínes, míg a mélyebb bőrtónusokon egy intenzívebb, narancsos árnyalatként jelenik meg.

A legnagyobb sminktrend 2026-ban

A hangsúlyos pirosítás egész évben hódítani fog. Ahhoz, hogy elérjük a trendi, napcsókolta hatást imitáló orcákat, a legjobb megoldás, ha egy krémes pirosítóval alapozzuk meg az árnyalatot, majd egy púderes változattal fixáljuk és erősítjük a színt. Ezzel a sminktrükkel garantált az egész nap tartó hatás!

2. Az ajkakon tér vissza a ragyogás: csillámos szájfények

A sminktrendek között újra felbukkannak a metálfényű ajkak. Az ezüstös, bronzos vagy aranyló csillogás hangsúlyt ad a sminknek, de nem kell tőle megijedni: léteznek finomabb, enyhébb fényű termékek is, amiket a hétköznapokon is bárki viselhet. Egy egyszerű sminktrükk kell csupán a naturális hatás eléréséhez.

Egy nude rúzsra és szájkontúrceruzára kerül egy kevéske, csillogó pigmenttel ellátott szájfény. De ha ennél is természetesebb hatásra vágyunk, használhatunk egyszerűen egy folyékony highlightert is, amit kizárólag az ajkak közepére viszünk fel egy vékony rétegben.

3. A szemhéjakon köszön vissza leginkább a tavaszi hangulat

A pasztell szemhéjfestékek is reneszánszukat élik a 2026-os tavaszi sminktrendekben. A halványlila, babakék és púderrózsaszín árnyalatok könnyed, szinte vízfestékszerű hatást keltenek az arcon, és amellett, hogy kiemelik a tekintetet, igazán friss és légies hangulatot adnak az egész sminknek.

Próbáld ki az alábbi videóban látható tavaszi szemhéjsminket:

A tavaszi sminktrendek kipróbálása előtt végezd el az alábbi videóban látható arcjóga gyakorlatokat:

Olvass még több cikket a sminktrendek témájában:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu