"Összetöri a szívem" – A legfájdalmasabb tragédia Eminem családjában: gyászol a világszár!

Szomorú hír rázta meg Eminem családját. Hosszú betegeskedés után elhunyt a világhírű rapper nagymamája. Betty Kresin 87 éves volt.

Eminem egy évvel anyja halála után elvesztette a nagymamáját is (Fotó: Kay Blake / Northfoto)

Eminem gyászol: meghalt a nagymamája

Újabb veszteség érte a rapper családját: meghalt Eminem nagymamája. Betty Kresin 87 éves korában hunyt el Missouri állambeli otthonában mellrák következtében. A családhoz közel álló források szerint a betegség szövődményei vezettek a halálához. És bár Eminem nagymamája fontos szerepet játszott a gyerekkorában, kapcsolatuk az évek során meglehetősen bonyolulttá vált.

Eminem nagymamájával való kapcsolata viharos volt

A rapper karrierjének elején több családtagja is nyilvánosan kritizálta a zenéjét és a dalszövegeit, pontosan úgy, ahogy Eminem nagymamája is. Betty Kresin egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy nehezen tudja elfogadni unokája provokatív stílusát. Egy 2000-ben adott nyilatkozatában például azt mondta, nem érti, hogyan változott meg ennyire az a fiú, aki gyerekként még nagyon kedves és szeretetteljes volt. Eminem nagymamája úgy fogalmazott a The Mirror-nak, hogy fájdalmas számára hallani azokat a durva dalszövegeket, amelyekben unokája gyakran a családi problémáiról beszélt:

Sem az anyja, Debbie, sem én nem tudjuk megérteni, mi történt ezzel az édes, gondoskodó fiatalemberrel. Alig több mint 12 év alatt a 'Nagymama, szeretlek' mondattól eljutott a 'Menj a pokolba' mondatig. Ez egyszerűen összetöri a szívem.

Ennek ellenére azonban kihangsúlyozta, hogy mindig szerette őt, és reméli, hogy egyszer sikerül rendezniük a kapcsolatukat.

Eminem anyja, Debbie Nelson 2024 decemberében hunyt el előrehaladott tüdőrák következtében (Fotó: Judie Burstein / Northfoto)

Eminem egy éve vesztette el édesanyját

A tragédia különösen megrázó, mert alig valamivel több mint egy év telt el azóta, hogy Eminem anyját is elvesztette. Debbie Nelson 2024 decemberében hunyt el előrehaladott tüdőrák következtében. Eminem és édesanyja is hosszú ideig feszült viszonyban voltak egymással, sőt jogi viták is kialakultak közöttük a kilencvenes évek végén. A most 53 éves rapper az 1999-es The Slim Shady LP albumon található My Name Is című dalában ugyanis utalt édesanyjára, ami végül oda vezetett, hogy Debbie jogi lépéseket tett fia ellen. A slágerben azt állította, hogy édesanyja 'több drogot fogyasztott', mint ő. Emiatt Eminem anyja 11 millió dolláros kártérítési pert indított fia ellen, személyiségének megsértése miatt.