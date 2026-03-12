Kiderültek a Harry Potter sztárja és Vilmos herceg közötti titkos beszélgetés részletei

Vilmos herceg ünnepélyes keretek között tüntette ki a brit színészt, Warwick Davis-t a brit birodalmi érdemrenddel. A díjátadó ünnepséget március 11-én, szerdán rendezték meg a Windsori kastélyban.

Kiderült, mi mondott titokban Vilmos herceg

Fotó: AFP

A 56 éves színészt – aki többek között a Harry Potter és a Star Wars filmekből lehet ismert – a dráma és a jótékonyság területén végzett munkájáért ismerték el.

A színész egy ritka genetikai betegséggel, az úgynevezett Spondyloepiphyseal dysplasia congenita nevű törpenövést okozó rendellenességgel született. Nem meglepő tehát, hogy sokak szerint a ceremónia egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor a walesi herceg lehajolt Davis szemmagasságába és úgy beszélgetett vele.

Vilmos herceg és Warwick Davis titkos beszélgetése

Davis később elmondta, hogy Ő maga is nagyra értékelte a herceg gesztusát:

Nagyon kedves volt tőle, hogy lehajolt az én szintemre, ahelyett hogy állva fentről beszélt volna hozzám

– mondta a színész.

Davis később felidézte, hogy a herceg tréfásan megkérdezte tőle:

Van már ilyen kitüntetésed?

A pimasz kérdés először a színészt is meglepte, de nem vette magára, értette a viccet.

Mondtam, hogy nincs. Kicsit aggódtam, hogy ha azt mondom igen, akkor azt feleli: akkor ezt most nem kapod meg. De azt mondta: nagyon meglep, azt hittem, már van ilyened. Ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna kapnod – ami igazán kedves volt.

Jótékonysági munkáját is elismerték

Davis 2012-ben alapította meg a Little People UK nevű szervezetet feleségével, a néhai Samantha Davis-szel. A szervezet a törpenövéssel élő emberek és családjaik támogatását segíti.

Amikor tavaly decemberben a kitüntetettek között szerepelt, Davis így nyilatkozott:

Ez egy nagyon méltóságteljes elismerés... nem csillogó, nem a show-bizniszről szól. Ez egy csendes elismerése annak, amit a múltban tettem – a szórakoztatóiparban végzett munkámnak és a jótékonysági tevékenységemnek. Nem azért csináltam mindezt, hogy díjat kapjak. Egyszerűen azért, mert szeretem csinálni.

– vallotta be a színész a People szerint.