Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderültek a Harry Potter sztárja és Vilmos herceg közötti titkos beszélgetés részletei

Vilmos herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 13:41
Harry Potterstar warstörpenövés
Vilmos herceg kitüntette, majd titokban beszélgetett is kicsit a Harry Potter sztárjával. Most kiderült, miről volt szó kettejük között.

Vilmos herceg ünnepélyes keretek között tüntette ki a brit színészt, Warwick Davis-t a brit birodalmi érdemrenddel. A díjátadó ünnepséget március 11-én, szerdán rendezték meg a Windsori kastélyban.

Kiderült mi mondott titokban Vilmos herceg
Kiderült, mi mondott titokban Vilmos herceg
Fotó: AFP

A 56 éves színészt – aki többek között a Harry Potter és a Star Wars filmekből lehet ismert – a dráma és a jótékonyság területén végzett munkájáért ismerték el.

A színész egy ritka genetikai betegséggel, az úgynevezett Spondyloepiphyseal dysplasia congenita nevű törpenövést okozó rendellenességgel született. Nem meglepő tehát, hogy sokak szerint a ceremónia egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor a walesi herceg lehajolt Davis szemmagasságába és úgy beszélgetett vele.

Vilmos herceg és Warwick Davis titkos beszélgetése

Davis később elmondta, hogy Ő maga is nagyra értékelte a herceg gesztusát:

Nagyon kedves volt tőle, hogy lehajolt az én szintemre, ahelyett hogy állva fentről beszélt volna hozzám

– mondta a színész.

Davis később felidézte, hogy a herceg tréfásan megkérdezte tőle:

Van már ilyen kitüntetésed?

A pimasz kérdés először a színészt is meglepte, de nem vette magára, értette a viccet.

Mondtam, hogy nincs. Kicsit aggódtam, hogy ha azt mondom igen, akkor azt feleli: akkor ezt most nem kapod meg. De azt mondta: nagyon meglep, azt hittem, már van ilyened. Ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna kapnod – ami igazán kedves volt.

Jótékonysági munkáját is elismerték

Davis 2012-ben alapította meg a Little People UK nevű szervezetet feleségével, a néhai Samantha Davis-szel. A szervezet a törpenövéssel élő emberek és családjaik támogatását segíti.

Amikor tavaly decemberben a kitüntetettek között szerepelt, Davis így nyilatkozott:

Ez egy nagyon méltóságteljes elismerés... nem csillogó, nem a show-bizniszről szól. Ez egy csendes elismerése annak, amit a múltban tettem – a szórakoztatóiparban végzett munkámnak és a jótékonysági tevékenységemnek. Nem azért csináltam mindezt, hogy díjat kapjak. Egyszerűen azért, mert szeretem csinálni.

– vallotta be a színész a People szerint.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu