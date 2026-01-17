Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Antal, Antónia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jó kedvre nem volt panasz, az már biztos: nem hiszed el, hová vezetett Orbán Viktor első útja a miskolci Háborúellenes Gyűlés után

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 17:36
Háborúellenes GyűléscsárdavideóMiskolc
Munka után édes a pihenés.
Bors
A szerző cikkei

A miniszterelnök legfrissebb Facebook-videójából kiderült, hogy hova tért be a miskolci Háborúellenes Gyűlés után, jó kedvre nem volt panasz, az már biztos. 

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Miskolc Háborúellenes Gyűlés - Orbán Viktor 
Fotó: bors

Túlvagyunk az új, megújult DPK-n, hogy érzete magát? 

- tették fel a kérdést Orbán Viktornak. A miniszterelnök pedig úgy válaszolt: 

Én nagyon jól, de az nem számít. Az a kérdés, hogy az emberek hogy érezték magukat. És úgy éreztem, hogy tele volt energiával, meg feszültséggel, meg érdeklődéssel, meg érzelmekkel a csarnok. 

A kormányfő hozzátette:

Ebből arra következtetek, hogy ők is jól érezhették magukat. 

Majd kérdező elmondta, hogy egy csárdában vannak és megkérdezte, hogy mi lesz, mire Orbán Viktor viccesen azt válaszolta:

Most mindent megeszünk, amit a konyhán találunk.

A videóhoz pedig azt írta:

Kései ebéd a dormándi Hétvezér Csárdában.

Orbán Viktor: Most mindent megeszünk, amit a konyhán találunk

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu