Jó kedvre nem volt panasz, az már biztos: nem hiszed el, hová vezetett Orbán Viktor első útja a miskolci Háborúellenes Gyűlés után

A miniszterelnök legfrissebb Facebook-videójából kiderült, hogy hova tért be a miskolci Háborúellenes Gyűlés után, jó kedvre nem volt panasz, az már biztos.
Túlvagyunk az új, megújult DPK-n, hogy érzete magát?
- tették fel a kérdést Orbán Viktornak. A miniszterelnök pedig úgy válaszolt:
Én nagyon jól, de az nem számít. Az a kérdés, hogy az emberek hogy érezték magukat. És úgy éreztem, hogy tele volt energiával, meg feszültséggel, meg érdeklődéssel, meg érzelmekkel a csarnok.
A kormányfő hozzátette:
Ebből arra következtetek, hogy ők is jól érezhették magukat.
Majd kérdező elmondta, hogy egy csárdában vannak és megkérdezte, hogy mi lesz, mire Orbán Viktor viccesen azt válaszolta:
Most mindent megeszünk, amit a konyhán találunk.
A videóhoz pedig azt írta:
Kései ebéd a dormándi Hétvezér Csárdában.
