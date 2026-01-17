Jó kedvre nem volt panasz, az már biztos: nem hiszed el, hová vezetett Orbán Viktor első útja a miskolci Háborúellenes Gyűlés után

A miniszterelnök legfrissebb Facebook-videójából kiderült, hogy hova tért be a miskolci Háborúellenes Gyűlés után, jó kedvre nem volt panasz, az már biztos.

Miskolc Háborúellenes Gyűlés - Orbán Viktor

Fotó: bors

Túlvagyunk az új, megújult DPK-n, hogy érzete magát?

- tették fel a kérdést Orbán Viktornak. A miniszterelnök pedig úgy válaszolt:

Én nagyon jól, de az nem számít. Az a kérdés, hogy az emberek hogy érezték magukat. És úgy éreztem, hogy tele volt energiával, meg feszültséggel, meg érdeklődéssel, meg érzelmekkel a csarnok.

A kormányfő hozzátette:

Ebből arra következtetek, hogy ők is jól érezhették magukat.

Majd kérdező elmondta, hogy egy csárdában vannak és megkérdezte, hogy mi lesz, mire Orbán Viktor viccesen azt válaszolta:

Most mindent megeszünk, amit a konyhán találunk.

A videóhoz pedig azt írta:

Kései ebéd a dormándi Hétvezér Csárdában.

Orbán Viktor: Most mindent megeszünk, amit a konyhán találunk