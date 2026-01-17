Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
„Elég jól nézünk ki…” – döbbenetes videó került elő a Háborúellenes Gyűlésről

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 17:09
videóMiskolcOrbán Viktor
Mint ismeretes, szombaton tartották a Digitális Polgári Körök (DPK) hatodik országjáró találkozóját, amelynek ezúttal Miskolc adott otthont.
Bors
A szerző cikkei

A Háborúellenes Gyűlésre most is rengetegen voltak kíváncsiak, Orbán Viktort például szinte szabályosan szétszedte a tömeg, amíg elért a színpadig. 

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor - Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Fotó: bors

Így nem is csoda, hogy ezért a hihetetlen élményért most a közösségi oldalán is köszönetet mondott. 

Elég jól nézünk ki. Köszönöm, hogy eljöttetek! 

- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videójához. 

Orbán Viktor: Elég jól nézünk ki

