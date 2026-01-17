„Elég jól nézünk ki…” – döbbenetes videó került elő a Háborúellenes Gyűlésről

A Háborúellenes Gyűlésre most is rengetegen voltak kíváncsiak, Orbán Viktort például szinte szabályosan szétszedte a tömeg, amíg elért a színpadig.
Így nem is csoda, hogy ezért a hihetetlen élményért most a közösségi oldalán is köszönetet mondott.
Elég jól nézünk ki. Köszönöm, hogy eljöttetek!
- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videójához.
