„Elég jól nézünk ki…” – döbbenetes videó került elő a Háborúellenes Gyűlésről

A Háborúellenes Gyűlésre most is rengetegen voltak kíváncsiak, Orbán Viktort például szinte szabályosan szétszedte a tömeg, amíg elért a színpadig.

Orbán Viktor - Miskolc Háborúellenes Gyűlés

Fotó: bors

Így nem is csoda, hogy ezért a hihetetlen élményért most a közösségi oldalán is köszönetet mondott.

Elég jól nézünk ki. Köszönöm, hogy eljöttetek!

- írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videójához.

