Mutatjuk, mit gondolnak Kaposváron a januári rezsistopról

A rezsicsökkentés bevezetése óta rengeteg családnak marad több pénz a zsebében hónapról, hónapra. A fűtésszámlák továbbra is Magyarországon a legalacsonyabbak az egész Európai Unióban, és ezt még akkor is sikerült megóvnia a kormánynak, amikor az amerikai szankciók miatt a gáz ára az egekbe szökhetett volna. Orbán Viktor azonban Donald Trump amerikai elnöknél kiharcolta, hogy a magyarokat ne büntessék az orosz olaj vásárlása miatt. Mindezek tetejébe pár napja Orbán Viktor miniszterelnök még azt is bejelentette, a hideg január miatti többletköltségeket átvállalja a kormány, vagyis senkinek nem kell majd többet fizetnie azért, mert feljebb tekerte a fűtést. Nézzük, mit szólnak az emberek a januári rezsistophoz.

Kovács Béla Árpádné szerint a januári rezsistop sokak pénztárcáját fogja megkímélni egy nagyobb kiadástól, rögtön az év elején

Fotó: Bors / Mediaworks

A januári rezsistop sok emberen fog segíteni

Kovács Béla Árpádné Harkányból érkezett a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre. A Fidesz rendezvényeire már több mint 20 éve jár, a kormánypárt minden intézkedését figyelemmel kíséri. Fontosnak tartja a béke melletti kiállást és az összefogást, de beszélt arról is, hogy mennyire örül a rezsistop bevezetésének.

Természetesen hallottam róla, én ezt nagyon helyesnek tartom és szerintem nagyon sok embernek nagyon kedvező lesz

— mondta az asszony.

Töpler Iván Kálmánné szerint a béke fontos az ország, a jövőnk és az ifjúság érdekében

Fotó: Bors / Mediaworks

Töpler Iván Kálmánné Siófokon él, de szombaton ő is Kaposvárra utazott. A nyugdíjas hölgy a rezsistoptól teljesen el van ragadtatva.

Nem találok szavakat erre a nagyon sok segítségre és a sok támogatásra, amit mi kapunk. Egyszerűen csodálatos

— fogalmazott a hölgy.

Fotó: Bors / Mediaworks

Fordul a kocka: egyre több külföldi költözik Magyarországra, mert az élhetőbb, mint a Nyugat

Strauss Adrián azért költözött haza Németországból, mert úgy gondolta, hogy Magyarországon egy sokkal élhetőbb, és sokkal biztonságosabb jövő vár rájuk. Bár szülei magyar származásuk, emigráltak, ő pedig már Németországban született. Felesége német, ennek ellenére 4 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy Magyarországra, Balatonlelle mellé költöznek, mert nem tetszett nekik, amilyen irányba haladt Németország. A januári rezsistopnak nagyon örülnek. Míg Németországba kontrollálatlanul drágul az energia, addig idehaza semmivel nem fizetünk többet, mint tavaly.

Még nem számoltam át, nem tudom, hogy fog érinteni minket, de nagyon jó dolognak tartom, mindenképp segítség

— mondta a fiatal férfi lapunknak.