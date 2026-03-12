„Letesztelem mennyi like-ot kap” – rajongóit teszteli Dávid Petra

Új fotóval jelentkezett közösségi oldalán Dávid Petra. A személyi edző ezúttal egy tükörszelfit osztott meg, amelyhez humoros megjegyzést fűzött.

Dávid Petra leteszteli rajongóit. Vajon mi lesz az eredmény?

Fotó: Mediaworks Archív

Dávid Petra vicces oldalát is megmutatta

A bejegyzésben azt írta, kíváncsi arra, mennyi kedvelést kap egy olyan képre, amelyen nincs filter, rajta van a ruha, és nem tartozik hozzá motivációs történet sem.

Letesztelem, mennyi like-ot kap a képem, amin nincs filter, van ruha, nincs motivációs sztori

– fogalmazott nevetős emoji kíséretében. Dávid Petra azt is elárulta, hogy a nap folyamán egy kezelésen járt, amelyről később részletesebben is beszámol majd követőinek.

Ahogy arról írtunk, Dávid Petra nemrég a realityvilág egyik friss konfliktusában is megszólalt. A személyi edző akkor nyilvánosan kiállt barátnője, Kiara Lord mellett, akit sok kritika ért A Nagy Ő után. Petra akkor hangsúlyozta: barátságuk továbbra is szoros és töretlen.

Az egyik leglojálisabb barátom, benne vakon megbízom

– mondta korábban.