„Letesztelem mennyi like-ot kap” – rajongóit teszteli Dávid Petra

Új fotóval jelentkezett közösségi oldalán Dávid Petra. A személyi edző ezúttal egy tükörszelfit osztott meg, amelyhez humoros megjegyzést fűzött.
A bejegyzésben azt írta, kíváncsi arra, mennyi kedvelést kap egy olyan képre, amelyen nincs filter, rajta van a ruha, és nem tartozik hozzá motivációs történet sem.
Letesztelem, mennyi like-ot kap a képem, amin nincs filter, van ruha, nincs motivációs sztori
– fogalmazott nevetős emoji kíséretében. Dávid Petra azt is elárulta, hogy a nap folyamán egy kezelésen járt, amelyről később részletesebben is beszámol majd követőinek.
Ahogy arról írtunk, Dávid Petra nemrég a realityvilág egyik friss konfliktusában is megszólalt. A személyi edző akkor nyilvánosan kiállt barátnője, Kiara Lord mellett, akit sok kritika ért A Nagy Ő után. Petra akkor hangsúlyozta: barátságuk továbbra is szoros és töretlen.
Az egyik leglojálisabb barátom, benne vakon megbízom
– mondta korábban.
