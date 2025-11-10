Orbán Viktor: Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl

Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
A tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát – fogalmazott a miniszterelnök Facebook-bejegyzésében, és kiemelte:
Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk. Hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak.
Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl.
