Orbán Viktor: A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, Orbán Viktor a napokban bejelentette, hogy rendkívüli hidegre való tekintettel a kormány rezsistopot rendelt el.
A miniszterelnök a januári rezsistop kapcsán most úgy bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.
A szokatlanul kemény tél még nem ért véget‼ A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket. A családok számíthatnak ránk
- írta a kormányfő.
