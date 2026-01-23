Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Orbán Viktor: A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 17:06
télrezsistopjanuári rezsistop
A szokatlanul kemény tél még nem ért véget!
Bors
Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, Orbán Viktor a napokban bejelentette, hogy rendkívüli hidegre való tekintettel a kormány rezsistopot rendelt el

A miniszterelnök a januári rezsistop kapcsán most úgy bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán. 

A szokatlanul kemény tél még nem ért véget‼ A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket. A családok számíthatnak ránk

- írta a kormányfő. 

