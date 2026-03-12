Nem csak a te vágyad csökken tőle – Így teszi tönkre a munkahelyi stressz a nemi életet

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 21:45
Tele vagy határidőkkel és feladatokkal, amelyeket egyszerűen képtelen vagy az irodában hagyni? Hiszed vagy sem, de a nemi életed is megsínyli, ha nem teszel ellene! A munkahelyi stressz hatásai a hálószobádban is érezhetők, méghozzá nem is akárhogyan!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A munkahelyi stressz hatásait nehéz letenni, amint lejárt a műszak. Sajnos gyakori, hogy az otthoni légkört is befolyásolják a vállunkat nyomó feladatkupacok. Feszültebben érünk haza, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek és nem utolsósorban kimerültebbek vagyunk, mint általában. Mindez nemcsak a hangulatunkat, de a nemi vágyunkat is befolyásolja. Mutatjuk, mit tehetsz, hogy a stressz ne űzze el végleg a szenvedélyt a hitvesi ágyból!

A munkahelyi stressz hatásai miatt intimitáshiányban szenvedő fiatal pár fekszik az ágyon.
A munkahelyi stressz hatásai: így öli meg lassan az intimitást. Fotó: PeopleImages
  • A munkahelyi stressz csökkenti a szexuális vágyat.
  • A feszültség könnyen átragad a partnerre is.
  • Néhány lépéssel könnyedén kizárhatjátok a nemi életetekből a munka okozta feszültségeket.

Ezek a munkahelyi stressz hatásai a szexuális életre

A stressz fertőz?

Kutatások sora bizonyította már, hogy a komoly munkahelyi terhelést tapasztalók körében csökken a szexuális vágy és nő az elégedetlenség. Ugyanakkor nem csupán a közvetlenül érintett félre van hatással. A partnerre is átragad a feszültség.
Amikor valaki mentálisan túlterhelt, kevésbé tud figyelmesen fordulni párja felé, kevesebb gyengédséget gyakorol. Nem ritka, hogy a partnerek ezt elutasításként élik meg, aminek következményeként bennük is kialakul egyfajta szorongás azzal kapcsolatban, hogy vajon velük van-e problémája a terhelt félnek.

„A visszautasítás csorbítja az önbecsülést, önbizalomhiányt vált ki és haragot szül” – írja Dr. Guy Winch pszichológus a Psychology Today cikkében.

A bizonytalanság pedig egyre nagyobb távolságot képez a felek között. Nem csoda, hogy ennek hatására csökken az intimitás is.

Ami munkahelyi stresszként kezdődött, az lassan párkapcsolati dinamikává válik

– figyelmeztet a szakember.

A csend csak ront a helyzeten

Sok párnak nehezére esik beszélni a szexuális élete alakulásáról. Így ahelyett, hogy megvitatnák ezeket a változásokat, alkalmazkodnak a kialakult helyzethez: kevesebbet kezdeményeznek, alacsonyabb elvárásokat alakítanak ki a nemi életükkel szemben. Pedig minél tovább gyűlik a kimondatlan feszültség, annál nehezebben találnak majd vissza egymáshoz. 

Mit lehet tenni a munkahelyi stressz ellen? Így nem öli meg az intimitást

Tudatosítsd a jeleket

A pszichológus szerint minél hamarabb észreveszed a problémát, annál könnyebb lesz visszafordítani!

Ha hetek óta fáradtabb, ingerlékenyebb vagy, emellett a szexuális vágyad is csökkent, beszélj a partnereddel a problémáidról.

Beszélj a kialakult helyzetről

Segít, ha közlöd a partnereddel, hogy leterhelt vagy, és tudod, hogy ez a kapcsolatotokra is kihat. Ezzel leveheted a felelősség terhét a válláról, és ő sem kezdi el saját magát hibáztatni az intimitáshiány miatt.

Kapcsolódj rá másképp

A munkahelyi stressz hatásait leküzdő pár összekulcsolt kezei az ágyban.
„A fizikai közelség apró pillanatai is megteremthetik a szexuális vágy alapjait” – javasolja Dr. Guy Winch. Fotó: New Africa /   shutterstock

Hangolódjatok egymásra érzelmileg! Egy stresszes időszakban könnyebb, egyszerűbb egy kikapcsolódást nyújtó közös élménnyel kezdeni. Egy vacsi vagy ölelés a kanapén jól előkészítheti a terepet.

Hallgasd meg

Ha a távolság már egyértelműen érzékelhető köztetek, akkor adj teret, hogy a partnered is megfogalmazhassa érzéseit és tapasztalatait, mert lehet, hogy sérelmezte a hozzáállásodat. Ha meghallgatod – és érzései megértő fülekre találnak –,  azzal máris oldódik köztetek a feszültség.

Próbálj ráerősíteni a munka-magánélet határára

Ha szükséged van arra, hogy kiadd magadból az aznapi feszültséget, ventilálj egy kicsit a partnerednek, jelöld ki az idejét. A keretek biztonságot nyújtanak.

„A munkahelyi stressz nem jelzi, amikor elkezd hatást gyakorolni a szexuális életünkre. Fáradtság, figyelmetlenség vagy „csak egy átmeneti állapot” álcájában fokozatosan lopózik be a mindennapokba, és kárt okoz a kapcsolatunkban. Ha felismerjük a jeleket, és lépéseket teszünk a kár helyrehozása érdekében, mindkét fél megszabadulhat tőle”  – mondja a szakember.

Az alábbi videóban hallhatsz pár tippet a munkahelyi stressz kezeléséhez:

A következő cikkek is hasznosak lehetnek:

 

