Nem csak a te vágyad csökken tőle – Így teszi tönkre a munkahelyi stressz a nemi életet

A munkahelyi stressz hatásait nehéz letenni, amint lejárt a műszak. Sajnos gyakori, hogy az otthoni légkört is befolyásolják a vállunkat nyomó feladatkupacok. Feszültebben érünk haza, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek és nem utolsósorban kimerültebbek vagyunk, mint általában. Mindez nemcsak a hangulatunkat, de a nemi vágyunkat is befolyásolja. Mutatjuk, mit tehetsz, hogy a stressz ne űzze el végleg a szenvedélyt a hitvesi ágyból!
Kutatások sora bizonyította már, hogy a komoly munkahelyi terhelést tapasztalók körében csökken a szexuális vágy és nő az elégedetlenség. Ugyanakkor nem csupán a közvetlenül érintett félre van hatással. A partnerre is átragad a feszültség.
Amikor valaki mentálisan túlterhelt, kevésbé tud figyelmesen fordulni párja felé, kevesebb gyengédséget gyakorol. Nem ritka, hogy a partnerek ezt elutasításként élik meg, aminek következményeként bennük is kialakul egyfajta szorongás azzal kapcsolatban, hogy vajon velük van-e problémája a terhelt félnek.
„A visszautasítás csorbítja az önbecsülést, önbizalomhiányt vált ki és haragot szül” – írja Dr. Guy Winch pszichológus a Psychology Today cikkében.
A bizonytalanság pedig egyre nagyobb távolságot képez a felek között. Nem csoda, hogy ennek hatására csökken az intimitás is.
Ami munkahelyi stresszként kezdődött, az lassan párkapcsolati dinamikává válik
– figyelmeztet a szakember.
Sok párnak nehezére esik beszélni a szexuális élete alakulásáról. Így ahelyett, hogy megvitatnák ezeket a változásokat, alkalmazkodnak a kialakult helyzethez: kevesebbet kezdeményeznek, alacsonyabb elvárásokat alakítanak ki a nemi életükkel szemben. Pedig minél tovább gyűlik a kimondatlan feszültség, annál nehezebben találnak majd vissza egymáshoz.
A pszichológus szerint minél hamarabb észreveszed a problémát, annál könnyebb lesz visszafordítani!
Ha hetek óta fáradtabb, ingerlékenyebb vagy, emellett a szexuális vágyad is csökkent, beszélj a partnereddel a problémáidról.
Segít, ha közlöd a partnereddel, hogy leterhelt vagy, és tudod, hogy ez a kapcsolatotokra is kihat. Ezzel leveheted a felelősség terhét a válláról, és ő sem kezdi el saját magát hibáztatni az intimitáshiány miatt.
Hangolódjatok egymásra érzelmileg! Egy stresszes időszakban könnyebb, egyszerűbb egy kikapcsolódást nyújtó közös élménnyel kezdeni. Egy vacsi vagy ölelés a kanapén jól előkészítheti a terepet.
Ha a távolság már egyértelműen érzékelhető köztetek, akkor adj teret, hogy a partnered is megfogalmazhassa érzéseit és tapasztalatait, mert lehet, hogy sérelmezte a hozzáállásodat. Ha meghallgatod – és érzései megértő fülekre találnak –, azzal máris oldódik köztetek a feszültség.
Ha szükséged van arra, hogy kiadd magadból az aznapi feszültséget, ventilálj egy kicsit a partnerednek, jelöld ki az idejét. A keretek biztonságot nyújtanak.
„A munkahelyi stressz nem jelzi, amikor elkezd hatást gyakorolni a szexuális életünkre. Fáradtság, figyelmetlenség vagy „csak egy átmeneti állapot” álcájában fokozatosan lopózik be a mindennapokba, és kárt okoz a kapcsolatunkban. Ha felismerjük a jeleket, és lépéseket teszünk a kár helyrehozása érdekében, mindkét fél megszabadulhat tőle” – mondja a szakember.
Az alábbi videóban hallhatsz pár tippet a munkahelyi stressz kezeléséhez:
