Nem csak a te vágyad csökken tőle – Így teszi tönkre a munkahelyi stressz a nemi életet

A munkahelyi stressz hatásait nehéz letenni, amint lejárt a műszak. Sajnos gyakori, hogy az otthoni légkört is befolyásolják a vállunkat nyomó feladatkupacok. Feszültebben érünk haza, türelmetlenebbek, ingerlékenyebbek és nem utolsósorban kimerültebbek vagyunk, mint általában. Mindez nemcsak a hangulatunkat, de a nemi vágyunkat is befolyásolja. Mutatjuk, mit tehetsz, hogy a stressz ne űzze el végleg a szenvedélyt a hitvesi ágyból!

A munkahelyi stressz hatásai: így öli meg lassan az intimitást. Fotó: PeopleImages

A munkahelyi stressz csökkenti a szexuális vágyat.

A feszültség könnyen átragad a partnerre is.

Néhány lépéssel könnyedén kizárhatjátok a nemi életetekből a munka okozta feszültségeket.

Ezek a munkahelyi stressz hatásai a szexuális életre

A stressz fertőz?

Kutatások sora bizonyította már, hogy a komoly munkahelyi terhelést tapasztalók körében csökken a szexuális vágy és nő az elégedetlenség. Ugyanakkor nem csupán a közvetlenül érintett félre van hatással. A partnerre is átragad a feszültség.

Amikor valaki mentálisan túlterhelt, kevésbé tud figyelmesen fordulni párja felé, kevesebb gyengédséget gyakorol. Nem ritka, hogy a partnerek ezt elutasításként élik meg, aminek következményeként bennük is kialakul egyfajta szorongás azzal kapcsolatban, hogy vajon velük van-e problémája a terhelt félnek.

„A visszautasítás csorbítja az önbecsülést, önbizalomhiányt vált ki és haragot szül” – írja Dr. Guy Winch pszichológus a Psychology Today cikkében.

A bizonytalanság pedig egyre nagyobb távolságot képez a felek között. Nem csoda, hogy ennek hatására csökken az intimitás is.

Ami munkahelyi stresszként kezdődött, az lassan párkapcsolati dinamikává válik

– figyelmeztet a szakember.

A csend csak ront a helyzeten

Sok párnak nehezére esik beszélni a szexuális élete alakulásáról. Így ahelyett, hogy megvitatnák ezeket a változásokat, alkalmazkodnak a kialakult helyzethez: kevesebbet kezdeményeznek, alacsonyabb elvárásokat alakítanak ki a nemi életükkel szemben. Pedig minél tovább gyűlik a kimondatlan feszültség, annál nehezebben találnak majd vissza egymáshoz.

Mit lehet tenni a munkahelyi stressz ellen? Így nem öli meg az intimitást

Tudatosítsd a jeleket

A pszichológus szerint minél hamarabb észreveszed a problémát, annál könnyebb lesz visszafordítani!

Ha hetek óta fáradtabb, ingerlékenyebb vagy, emellett a szexuális vágyad is csökkent, beszélj a partnereddel a problémáidról.