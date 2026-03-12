Itt az év szenzációja, hatalmas Fradi-siker az Európa-ligában

Már a negyeddöntő a tét a Fradi számára az El-ben. Az Európa-liga nyolcaddöntőjében FTC-Braga meccset rendeztek, a párharcban papíron előzetesen a portugál csapat számított esélyesebbnek. Ehhez képest bátran focizott a Fradi, s Gabi Kanikovszki találatával a szünetben 1-0-ra vezetett Robbie Keane együttese.

Gabi Kanikovszki (balra) gólja nyitotta az FTC-Braga párharcot Fotó: TumbaszHedi

A második félidőben folyatódott az, amiről csak álmodtunk a meccs előtt. Noha a portugálok játszottak mezőnyfölényben, a 69. percben már kettő lett a Fradi előnye: Cebrail Makreckis átadását Lenny Joseph pofozta a kapuba.

FTC-Braga: Portugáliában dől el minden

A Ferencváros végül hatalmas meccset játszott, s nyert 2-0-ra. A Ferencvárost előzetesen mindenki lebecsülte a párharcban, joggal nevezhetjük tehát az év magyar szenzációjának a győzelmet. Az Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóját március 18-án, szerdán rendezik Portugáliában.