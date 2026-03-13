Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Schóbert Lara igent mond a plasztikára: Megműtteti melleit a fiatal szépség

szépészeti beavatkozás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 03:00
Manapság gyakorivá válnak a plasztikai beavatkozások. Kedvenc sztárjaink egyre bátrabban vállalják fel, hogy kés alá feküdtek. Így tett Schóbert Lara is, aki most közösségi oldalán vallotta be milyen műtétre mondana igent.
Bors
A szerző cikkei

A Schobert család szépsége, a 22 éves Schóbert Lara őszintén vallott plasztikai beavatkozásairól. Ugyan idáig csupán ajkait töltette fel, elárulta, hogy van egy műtét, melynek gondolata már hosszú ideje motoszkál a fejében: ez pedig nem más, mint a mellnagyobbító műtét!

Schóbert Lara megműttetné melleit
Schóbert Lara plasztikai beavatkozást fontolgat: melleit műttetné meg (Fotó: Mediaworks Archiv)

Erre készül Schóbert Lara?

  • Schóbert Lara melleit szeretné megműttetni
  • Rubint Réka lánya nem elégedett melleivel
  • Schóbert Lara nem ellenzi a plasztikát

Schóbert Lara nagyobb melleket szeretne

Schobert Norbi és Rubint Réka elsőszülött gyermeke még csak nem rég töltötte be 22. életévét, máris szépészeti beavatkozáson töri a fejét. A fiatal sztár Instagram-oldalán vallotta be követőinek, hogy nem ellenzi a plasztikát, sőt, ő maga is szeretne változtatni testén. Schóbert Lara melleit műttetné meg, amellyel alaposan meglepte követőit.

Nem volt még plasztikai beavatkozásom, de régóta gondolkozom rajta, hogy a mellemet szeretném megcsináltatni

 – írta a 24 órán keresztül elérhető történetében.

Schóbert Lara édesanyja nyomdokaiba lép

Rubint Réka lánya egyre jobban hasonlít édesanyjára, ami nemcsak külső vonásaikban, hanem személyiségjegyeikben is jól megfigyelhető. A sztáranyuka maga is nagyon fiatalon szánta rá magát a nagy lépésre és megcsináltatta a melleit. Néhány éve pedig újra kés alá feküdt, ugyanis implantátuma elérkezett a 10. évhez, amely után egészsége érdekében cserélni kellett.

Habár a fitneszguru elmondhatatlanul sok időt tölt az edzőteremben, tökéletes alakjára pedig nem érkezhet panasz. Korábban bevallotta, hogy a szülés bizony az ő testét is átformálta, emiatt döntött a plasztikai beavatkozás mellett.

Életem egyik legjobb döntése volt. Ma sem csinálnám másképp. Mivel sosem volt túl nagy a mellem, így a nőiességemnek rengeteget adott lelkileg

 – nyilatkozta korábban Rubint Réka.

Egyre több sztár teszi le voksát a plasztika mellett

Nem csak Schobert Norbi felesége és lánya mond igent a szépészeti műtétekre. Napjainkban egyre jobban elhíresül a plasztika, a hírességek pedig büszkén és bátran vállalják föl különféle beavatkozásaikat.

Dér Heni a napokban büszkén vallott arcfelvarrásáról! Az énekesnő a közösségi oldalán mutatta meg a rajongóinak, hol tart a gyógyulási folyamatban. Dér Heni arcplasztikája sokkolta a követőket, nem sokan gondolták, hogy valóban rászánja magát az aranytorkú énekesnő.

A Sztárban Sztár győztese mellett A Nagy Ő sztárja sem titkolja, hogy jó néhány műtéten esett már át. Kiara Lord szinte teljesen új külsőt kapott a számos beavatkozás után. A felnőttfilmes színésznő már túl van a mellnagyobbító műtéten, állcsúcs- és orrplasztikán, most pedig arcfelvarrásra készül, melyet Törökországban szeretne elvégeztetni.

Ugyanakkor vannak példák, amikor az ember túlzásba viszi a kezeléseket. Az utóbbi időben egyre nagyobb hírnévre szert tevő Baj Angelika már számtalan mellműtéten átesett, jelenleg 11 kilós idomokkal él. Korábban a Borsnak Dr. László Zsolt plasztikai sebész nyilatkozott a műtét okozta komplikációkról. 

Nagyon megterheli a gerincet egy ekkora súly, az állandó rossz tartás a csigolyákat húzza lefelé, feszül az izomzat, hosszú távon gerincsérvet okozhat. Túlfeszül a bőr, kilyukad, kijön az implantátum, ez a leggyakoribb probléma. Legrosszabb esetben bőrelhaláshoz vezethet. Ez maximális önképzavar, amit az alany nem gondol át, mekkora veszélynek teszi ki önmagát

 – nyilatkozta a szakértő.

 

