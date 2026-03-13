Schóbert Lara igent mond a plasztikára: Megműtteti melleit a fiatal szépség

A Schobert család szépsége, a 22 éves Schóbert Lara őszintén vallott plasztikai beavatkozásairól. Ugyan idáig csupán ajkait töltette fel, elárulta, hogy van egy műtét, melynek gondolata már hosszú ideje motoszkál a fejében: ez pedig nem más, mint a mellnagyobbító műtét!

Schóbert Lara plasztikai beavatkozást fontolgat: melleit műttetné meg (Fotó: Mediaworks Archiv)

Schobert Norbi és Rubint Réka elsőszülött gyermeke még csak nem rég töltötte be 22. életévét, máris szépészeti beavatkozáson töri a fejét. A fiatal sztár Instagram-oldalán vallotta be követőinek, hogy nem ellenzi a plasztikát, sőt, ő maga is szeretne változtatni testén. Schóbert Lara melleit műttetné meg, amellyel alaposan meglepte követőit.

Nem volt még plasztikai beavatkozásom, de régóta gondolkozom rajta, hogy a mellemet szeretném megcsináltatni

– írta a 24 órán keresztül elérhető történetében.

Schóbert Lara édesanyja nyomdokaiba lép

Rubint Réka lánya egyre jobban hasonlít édesanyjára, ami nemcsak külső vonásaikban, hanem személyiségjegyeikben is jól megfigyelhető. A sztáranyuka maga is nagyon fiatalon szánta rá magát a nagy lépésre és megcsináltatta a melleit. Néhány éve pedig újra kés alá feküdt, ugyanis implantátuma elérkezett a 10. évhez, amely után egészsége érdekében cserélni kellett.

Habár a fitneszguru elmondhatatlanul sok időt tölt az edzőteremben, tökéletes alakjára pedig nem érkezhet panasz. Korábban bevallotta, hogy a szülés bizony az ő testét is átformálta, emiatt döntött a plasztikai beavatkozás mellett.

Életem egyik legjobb döntése volt. Ma sem csinálnám másképp. Mivel sosem volt túl nagy a mellem, így a nőiességemnek rengeteget adott lelkileg

– nyilatkozta korábban Rubint Réka.

Egyre több sztár teszi le voksát a plasztika mellett

Nem csak Schobert Norbi felesége és lánya mond igent a szépészeti műtétekre. Napjainkban egyre jobban elhíresül a plasztika, a hírességek pedig büszkén és bátran vállalják föl különféle beavatkozásaikat.