Rezsistop kalkulátor: mutatjuk, mennyit spórolunk most januárban

A januári rezsistop nagy segítség a családoknak, akiknek a téli hidegben megnövekednek a kiadásaik. Mutatjuk, hogy a rezsicsökkentett keretek között mennyit fizetünk az áramért és a földgázért!
A kormány azért vezette be a rezsistopot, hogy segítse a magyar családokat a téli időszakban. Ezzel támogatják, hogy ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnünk. Ha a számokat nézzük, ez kedvező rezsiszámlákat jelent és nagy terhet vesz le rólunk.
Az MVM Next honlapján a tervezett éves áram- és földgázfogyasztásunk megadásával mi is kiszámolhatjuk, mennyit kell fizetnünk a rezsiért.
A rezsicsökkentett keret szerint egy háztartás átlagos áramfogyasztása nagyjából 210 kW havonta, a téli időszakban. A felhasználási hely valamint az illetékes megosztó megadásával megtudhatjuk, mekkora költséggel kell számolnunk. Az alábbi táblázatban 210 kW havi átlag áramfogyasztással számoltunk:
Szolgáltató
Felhasználási hely
Nettó fizetendő (Ft/hó)
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
A1: általános, egyzónaidős
5 956
B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)
3 929
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
A1: általános, egyzónaidős
5 956
B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)
ELMŰ Hálózati Kft.
A1: általános, egyzónaidős
6 108
B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)
3 868
MVM Démász Áramhálózati Kft.
A1: általános, egyzónaidős
6 137
B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)
3 836
MVM Émász Áramhálózati Kft.
A1: általános, egyzónaidős
6 072
B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)
3 790
OPUS TITÁSZ Zrt.
A1: általános, egyzónaidős
5 956
B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)
3 929
A földgázfogyasztásnál gázmérővel rendelkező háztartás és éves fogyasztás megadásával számoltunk:
Tervezett éves fogyasztás (m³)
Becsült éves költség áfával együtt (Ft)
887
100 291
1300
141 553
1729
184 413
2000
211 487
Az itt közölt adatok tájékoztató jellegű becslések, az árak az ingatlan méretétől, lakók számától, éves fogyasztástól valamint szolgáltatónként eltérhetnek. Érdemes a pontos adatainkat megadnunk, és azok alapján számolnunk. Általános információkat itt találhatunk.
