Rezsistop kalkulátor: mutatjuk, mennyit spórolunk most januárban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 16:30
Az extrém hidegben jelentősen megnövekednek a kiadásaink. A kormány a rezsistop bevezetésével leveszi az extra terhet a családok válláról. Mennyit is spórolunk ezzel januárban?

A januári rezsistop nagy segítség a családoknak, akiknek a téli hidegben megnövekednek a kiadásaik. Mutatjuk, hogy a rezsicsökkentett keretek között mennyit fizetünk az áramért és a földgázért! 

Rezsistop kalkulátor: mennyit fogunk ezzel spórolni?
A rezsistop segítség a családoknak / Fotó: Csomor Ádám

Rezsistop kalkulátor – mutatjuk, mennyit spórolhatunk ezzel

A kormány azért vezette be a rezsistopot, hogy segítse a magyar családokat a téli időszakban. Ezzel támogatják, hogy ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetnünk. Ha a számokat nézzük, ez kedvező rezsiszámlákat jelent és nagy terhet vesz le rólunk.

Az MVM Next honlapján a tervezett éves áram- és földgázfogyasztásunk megadásával mi is kiszámolhatjuk, mennyit kell fizetnünk a rezsiért.

A rezsicsökkentett keret szerint egy háztartás átlagos áramfogyasztása nagyjából 210 kW havonta, a téli időszakban. A felhasználási hely valamint az illetékes megosztó megadásával megtudhatjuk, mekkora költséggel kell számolnunk. Az alábbi táblázatban 210 kW havi átlag áramfogyasztással számoltunk:

Szolgáltató

Felhasználási hely

Nettó fizetendő (Ft/hó)

E.ON  Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

 A1: általános, egyzónaidős

5 956

 

B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)

3 929

E.ON  Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

 A1: általános, egyzónaidős

5 956

 

B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)


3 929

ELMŰ Hálózati Kft.

A1: általános, egyzónaidős

6 108

 

B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)

3 868

MVM Démász Áramhálózati Kft.

A1: általános, egyzónaidős

6 137

 

B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)

3 836

MVM Émász  Áramhálózati Kft.

A1: általános, egyzónaidős

6 072

 

B Alap: időszakos (vezérelt, külön mért)

3 790

OPUS TITÁSZ Zrt.

A1: általános, egyzónaidős

5 956

 

B Alap: időszakos (vezérelt, külön  mért)

3 929

A földgázfogyasztásnál gázmérővel rendelkező háztartás és éves fogyasztás megadásával számoltunk:

Tervezett éves fogyasztás (m³)

Becsült éves költség áfával együtt (Ft)

887 

100 291

1300

141 553

1729

184 413

2000

211 487

 

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegű becslések, az árak az ingatlan méretétől, lakók számától, éves fogyasztástól valamint szolgáltatónként eltérhetnek. Érdemes a pontos adatainkat megadnunk, és azok alapján számolnunk. Általános információkat itt találhatunk.

