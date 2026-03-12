Döbbenet a stúdióban! Ez volt a legbizarrabb kiesés a Séfek Séfe történetében: "Annak a nőnek semmi értelme nem volt"

Ma este egy versenyzőnek ismét búcsúznia kellett a Séfek Séfe 7. évadától, ám ő ezt cseppet sem bánja. A piros csapat kiesője ugyanis alig várta, hogy hazamehessen, különösen, hogy szerinte csapattársai is ennek örülnek.

A Séfek Séfe szereplői végig ki voltak élezve Ritára, így egyikük sem szomorkodott, amikor távoznia kellett (Fotó: TV2)

Ritát a családja várja haza

Vomberg Frigyes sajnálja a versenyzőjét

A Séfek Séfe Szontág Rita számára igencsak hullámvasút volt, ugyanis már hetek óta küzd azzal, hogy úgy érezte, sem a séfje, Vomberg Frigyes, sem pedig a csapattársai nem bíznak benne, és lépten-nyomon belekötnek valami miatt. Így aztán az amatőr versenyző annyira stresszelt, hogy még inkább hibát hibára halmozott, aminek most meg is lett az eredménye. A Séfek Séfe mai kiesője Rita lett, de ő ezt egyáltalán nem bánja.

A Séfek Séfe piros csapata is Rita ellen szurkolt

Amikor az eredményhirdetés végén már csak Piró és Rita álltak kint, a csapatok arról beszélgettek, hogy melyikük kiesésének örülnének jobban.

„Egyáltalán nem vagyok rosszban Ritával, most inkább a csapat szintjén gondolkozom, hogy jó-e nekünk ha még itt lesz és Frigyes vérnyomását nyomja fölfele” – latolgatta Sovi, amivel a két másik fiú is egyetértett.

Így Vomberg Frigyes versenyzői szinte üdvrivalgásban törtek ki, amikor kiderült az eredmény.

„Hát, a kevesebb, néha több, mi legalábbis így gondolkozunk” – nyugtázta röviden Dávid, aki az első pillanattól nem szívlelte a Ritát.

Én annyira örülök, hogy a Rita hazament. Ennek a nőnek semmi értelme nem volt

– tette hozzá Lukász is, akinek ugyan sok köze nem volt a piros csapat munkájához.

A Séfek Séfe kiesője, Rita eleinte Piróval került folyton összetűzésbe, de utóbbi csapatváltása óta sem javult a helyzet a pirosaknál (Fotó: TV2)

A Séfek Séfe Ritája várta, hogy hazamehessen

Persze a nehézségek ellenére a kéz- és lábápolóként tevékenykedő édesanya nagyon élvezte a versenyt, de már ő is úgy érezte, elérkezett az a pont, amikor szeretne hazamenni.

„Azt se gondoltam, hogy idáig eljutok egyáltalán, azt hittem, hogy egy-két egyéni főzés és már itt sem vagyok, tehát akárhogy is, de nagyon büszke vagyok magamra. A gyerekeim már nagyon várnak meg a férjem is, úgyhogy az egyik szemem sír, a másik nevet” – osztotta meg a gondolatait.