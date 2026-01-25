Háborúellenes Gyűlés: Eddig nem látott felvétel került elő Kaposvárról, nem hiszed el, mit tett Orbán Viktor

Az eseménnyel kapcsolatban Orbán Viktor még késő este is megosztott egy videót közösség oldalán, amelyből kiderült, hogy a kaposvári Háborúellenes Gyűlés olyannyira telt házas volt, hogy akadt, akinek csak a lépcsőn jutott hely. A miniszterelnök maga intézkedett, hogy le tudjak ülni.