Háborúellenes Gyűlés: Eddig nem látott felvétel került elő Kaposvárról, nem hiszed el, mit tett Orbán Viktor

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 06:34
videóKaposvárOrbán Viktor
Ahogy arról a Bors már beszámolt, ismét hatalmas ováció fogadta Orbán Viktort Kaposváron, ahol megtartották az idei második Háborúellenes Gyűlést.
Az eseménnyel kapcsolatban Orbán Viktor még késő este is megosztott egy videót közösség oldalán, amelyből kiderült, hogy a kaposvári Háborúellenes Gyűlés olyannyira telt házas volt, hogy akadt, akinek csak a lépcsőn jutott hely. A miniszterelnök maga intézkedett, hogy le tudjak ülni. 

