Szilárd névnapja

Stohl András most elárulta: összeköltöznek A Nagy Ő nyertesével?

stohl andrás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 12:55
a nagy őkriszta
A színész szerelmi élete továbbra is sokakat lázban tart. Stohl András és Kriszta kapcsolata jelenleg is tart, nemrég pedig a terveikről is szót ejtettek.
Bors
A szerző cikkei

Bár sokáig úgy tűnt, Kiara Lord lesz a befutó, Stohl András végül Kiss Krisztát választotta partneréül A Nagy Ő című műsorban. A színész szerelmi élete heteken át tartotta lázban az országot a párkereső realitynek hála, és az érdeklődés iránta mostanra sem csitul. Nemrég a sztár arról mesélt, bár a kapcsolatuk azóta is tart Krisztával, nem tervezik, hogy összeköltöznek.

20260115_Nagy ?_MW_bulvar_080
Stohl András az összeköltözésről beszélt / Fotó: MATE KRISZTIAN

Stohl András elárulta, mik a terveik Krisztával

Mondtam Krisztának, hogy nem tudom, fel vagyok-e készülve az összeköltözésre, mire azt mondta, hogy ‘András, én nem akarok odaköltözni, nekem megvan a magam élete’

– mesélte a színész. 

Kriszta tehát szintén úgy érzi, hogy ez a kapcsolat a jelenlegi formájában tökéletesen működik. A párkapcsolatuk alapja egyébként a kölcsönös tisztelet és az egymás életébe való fokozatos beilleszkedés. Kriszta szerint a műsor utáni négy hónapos titkolózás, amikor nem mutatkozhattak együtt, segített abban, hogy még jobban összecsiszolódjanak. Bár nem zárja ki, hogy a jövőben változhat a helyzet, jelenleg úgy érzi, a különélés a legjobb megoldás számukra - írja a Blikk.

 

