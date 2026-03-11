Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Halálos baleset Ausztriában: ketten is áthajtottak a magyar nőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 12:50
A cserbenhagyót most nagy erőkkel keresik. A halálos balesetnek egy 45 magyar nő esett áldozatul.
Halálos baleset történt az ausztriai Traiskirchenben március 10-én, kedd hajnalban.

Magyar nő lett halálos baleset áldozata Ausztriában / Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Magyar áldozata van a halálos balesetnek

A B17-es autópályán történt balesetben egy 45 éves magyar nő vesztette életét.

A hírek szerint a hajnali 5 órakor történt incidens után egy 64 éves sofőr érezte azt, hogy áthajtott valamin - ekkor fedezte fel az úton fekvő, 45 éves nőt, akit korábban valaki már elgázolt, azután sorsára hagyta. 

A balesetért felelős sofőrt a hatóságok még mindig keresik: elmondásuk szerint Oeynhausenből tarthatott Traiskirchen felé. 

Az áldozaton véletlenül áthajtó 64 éves férfi volt az, aki tárcsázta a segélyhívót. Amikor a mentősök kiérkeztek, már túl késő volt, nem tudták megmenteni a nő életét - írja a vol.at

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
