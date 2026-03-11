Halálos baleset Ausztriában: ketten is áthajtottak a magyar nőn

Halálos baleset történt az ausztriai Traiskirchenben március 10-én, kedd hajnalban.

Magyar áldozata van a halálos balesetnek

A B17-es autópályán történt balesetben egy 45 éves magyar nő vesztette életét.

A hírek szerint a hajnali 5 órakor történt incidens után egy 64 éves sofőr érezte azt, hogy áthajtott valamin - ekkor fedezte fel az úton fekvő, 45 éves nőt, akit korábban valaki már elgázolt, azután sorsára hagyta.

A balesetért felelős sofőrt a hatóságok még mindig keresik: elmondásuk szerint Oeynhausenből tarthatott Traiskirchen felé.

Az áldozaton véletlenül áthajtó 64 éves férfi volt az, aki tárcsázta a segélyhívót. Amikor a mentősök kiérkeztek, már túl késő volt, nem tudták megmenteni a nő életét - írja a vol.at.