Már azt hitte, hazajut: az utolsó pillanatban törölték Kárpáti Rebeka járatát

Kárpáti Rebeka ezúttal a repülőtérről jelentkezett be, és elmondta, újabb problémába ütközött: törölték a járatát.

Kárpáti Rebeka továbbra sem térhet haza / Fotó: Szabolcs László

Kárpáti Rebeka újabb akadályba ütközött

A modell egy kéthetes nyaralás után ragadt Balin, a háborús konfliktusok miatt, amikor a Qatar Airways törölte a járatát. Ezt az időt önreflexióra használva várta a friss híreket, és pár napja elmondta, hogy újabb jegyet tudott lefoglalni március 11-re, amiről a visszaigazolást is megkapta, így hamarosan hazautazhat.

Rebeka elmondása szerint a járata késéssel indult volna, ám amikor kiért a reptérre, látta, hogy azt végül törölték.

Legnagyobb bizalommal jöttünk ide a reptérre, és akkor láttam, hogy törölték konkrétan az egész felsorolásból csak az én járatomat

- mondta el Rebeka, hozzátéve, hogy sokan írtak neki, és több olyan emberrel is beszélt, akik már kerültek hasonló helyzetbe. Hozzátette, most segítséget próbál kérni, de jelenleg fogalma sincs, hogyan és mit tehetnének az ügyben.

Mutatjuk Kárpáti Rebeka videóját!