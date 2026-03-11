Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Már azt hitte, hazajut: az utolsó pillanatban törölték Kárpáti Rebeka járatát

Kárpáti Rebeka
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 12:40
balinjárat törlés
Hosszas próbálkozás után még mindig nem tudja elhagyni az országot. Kárpáti Rebeka most ismét akadályba ütközött.
CJA
A szerző cikkei

Kárpáti Rebeka ezúttal a repülőtérről jelentkezett be, és elmondta, újabb problémába ütközött: törölték a járatát.

Kárpáti Rebeka ismét nem térhet haza
Kárpáti Rebeka továbbra sem térhet haza / Fotó: Szabolcs László

Kárpáti Rebeka újabb akadályba ütközött

A modell egy kéthetes nyaralás után ragadt Balin, a háborús konfliktusok miatt, amikor a Qatar Airways törölte a járatát. Ezt az időt önreflexióra használva várta a friss híreket, és pár napja elmondta, hogy újabb jegyet tudott lefoglalni március 11-re, amiről a visszaigazolást is megkapta, így hamarosan hazautazhat.

Rebeka elmondása szerint a járata késéssel indult volna, ám amikor kiért a reptérre, látta, hogy azt végül törölték. 

Legnagyobb bizalommal jöttünk ide a reptérre, és akkor láttam, hogy törölték konkrétan az egész felsorolásból csak az én járatomat

- mondta el Rebeka, hozzátéve, hogy sokan írtak neki, és több olyan emberrel is beszélt, akik már kerültek hasonló helyzetbe. Hozzátette, most segítséget próbál kérni, de jelenleg fogalma sincs, hogyan és mit tehetnének az ügyben. 

Mutatjuk Kárpáti Rebeka videóját!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu