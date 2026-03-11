Sosem hallott történetet osztott meg Orbán Viktor

Hétfő éjféltől védett áron tankolhatnak a magyar autósok a kutakon. A magyarországi forgalmival rendelkező sofőrök a benzin literjét 595 forintot, a gázolajért pedig 615 forintot kell fizetniük. Ezt nemrég Orbán Viktor is megerősítette, aki ezután egy sosem hallott történetet is megosztott a közösségi oldalán, ami tankolás közben esett meg vele.
Volt olyan egyszer, képzelje, hogy benzint tankoltam a dízelbe
- ecsetelte a kormányfő, aki csak akkor jött rá a hibára, amikor az autó nem indult el. A miniszterelnöknek ekkor egy kamionos - aki látta, hogy gond van -, sietett a segítségére.
Ez ennyi!
Benzin: 595
Gázolaj: 615
- húzta alá a posztjában a kormányfő.
