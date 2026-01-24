Sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk! - így látta Orbán Viktor a Háborúellenes gyűlést

Ismét ováció fogadta Orbán Viktort Kaposváron, ahol megtartották az idei második Háborúellenes gyűlést. Orbán Viktor a gyűlésen bemutatta a Nemzeti petíciót, amely három pontból áll: NEM a háborúra, NEM Ukrajna pénzelésére és NEM a rezsiárak növelésére.

A miniszterelnök egy fotóválogatást is megosztott a közösségi oldalán az eseményről. "Sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk!" - írta a poszt mellé.