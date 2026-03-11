Nagy Ő Melinda kiakadt: Kiara Lord egy prostituált!

Nagy Ő Melinda már a műsor kezdete óta rossz véleménnyel volt Kiara Lordról. A lányok viszonya hamar elmérgesedett a villában, ami a műsor vége óta sem rendeződött.

Nagy Ő Melinda teljesen kiakadt Kiara Lord beszólásaitól (Fotó: Máté Krisztián)

Kiara Lord az első perctől kezdve, őszintén, sőt büszkén vállalta a versenytársai előtt, hogy felnőttfilmes színésznőként, valamint escort lányként keresi a kenyerét, amivel rögtön kivívta Melinda ellenszenvét. „Eleve megvan a véleményem róla az alapján, amit művel. Nekem ez nem fér bele, egy igazi nő nem vállalna ilyet” – mondta Nagy Ő Melinda.

Nagy Ő Melinda nem hallgat tovább

Melinda és Kiara Lord a műsor során nem lettek barátnők, sokkal inkább mondhatnánk, hogy ellenségekké váltak. A műsor ugyan véget ért, de a harc folytatódik. Kiara Lord ahol csak tudja, kritizálja egykori versenytársait, köztük Melindát is, akinél most már betelt a pohár. Melinda a közösségi oldalán élő adásban mondta el véleményét Kiara Lordról.

Fél éve, hogy leforgott a Nagy Ő, és Kiara Lord azóta sem tud mással foglalkozni, minthogy az undorító véleményét mondja mindenhol rólunk. Nem süllyedek le az ő szintjére, hogy üzengessek, én a véleményemet személyesen szeretném elmondani neki

– fakadt ki Nagy Ő Melinda.

Nagy Ő Melinda úgy gondolja, hogy ideje lenne, ha Kiara Lord végre vállalná szemtől szemben is a konfliktust, és nem csak a távolból üzengetne.

„Szívesen összecsapnék vele egy podcastben, vagy bármiben személyesen, de a művésznő, hangsúlyozom a művésznő nem vállalja, mert nagyon tart a véleményemtől, amire nem tud előre felkészülni. Tudja, hogy ott ő nagyon alulmaradna velem szemben” – háborgott a Nagy Ő 2026 egykori versenyzője.

Nagy Ő Melinda nem tűri tovább Kiara Lord beszólásait (Fotó: Máté Krisztián)

Nagy Ő Melinda többek között azt is sérelmezi, hogy Kiara Lord folyton a versenytársak külsejét kritizálja. Melinda büszkén vállalja a korát és úgy érzi, hogy Kiara külsejére tett megjegyzései alaptalanok.

„Ha valaki jól tartja magát, az nem rejti véka alá korát, én erre nagyon büszke vagyok, hogy ötvenévesen ennyire jól nézek még ki.”

Nagy Ő Melinda: Kiara nem egy intellektuális partner

Melinda arra is kitért, hogy számára Kiara Lord nem intellektuális partner, mert a felnőttfilmes színésznő gondolkodása csak a hivatása köré összpontosul.

Nem tudod megkérdezni a házasságról, mert 33 évesen állítja, hogy nem fog férjhez menni, mert ő ezt képviseli prostituáltként

– mondta el véleményét Melinda.