Lehullt a lepel a Curtis-filmről: ez a színész alakítja az újpesti rappert

A Béres László, azaz Jimy J. Hollywood rendezésében készülő karaktervezérelt alkotás Magyarország egyik legmegosztóbb rap-előadójának útját dolgozza fel, a hírnév és a személyes küzdelmek határmezsgyéjén keresztül mesél egy generáció egyik legismertebb arcáról. Az NFI támogatásával készülő film a hírnév mögötti embert mutatja meg: a függőséggel, veszteségekkel és önazonosság-kereséssel vívott küzdelmet, miközben végigköveti Curtis felemelkedésének és mélypontjainak állomásait. A történet egy intim, valós eseményeken alapuló portré, amely egyszerre szól a siker árnyékáról és az újrakezdés lehetőségéről.

Fellélegezhetnek a rajongók: a Curtis életéről szóló A legismertebb senki forgatási munkálatai végre elkezdődtek (Fotó: mw)

Curtis hamarosan a nagyvásznon!

A IV. kerületi suhancból az ország egyik legismertebb előadójává vált rapperről szóló film nem is kerülhetett volna biztosabb kezekbe. A CURTIS – A legismertebb senki című film rendezője ugyanis az a Jimy J. Hollywood, aki régóta és közelről ismeri a napokban különös képet posztoló Curtist, és első kézből látta felemelkedésének teljes ívét. A rapper több korábbi videóklipjét is dirigáló Béres László szakmai pályáját egyébként több sikeres dokumentum- és rövidfilm jellemzi, amelyekben hangsúlyosan megjelenik a karakterközpontú, valósághű történetmesélés.

A forgatási munkálatokhoz már hozzá is láttak, melyekbe a TV2 SVENK című műsorának stábja engedett betekintést, melyből több érdekes újdonság is kiderült a Curtis-filmről. Többek között az is, hogy az alkotás több szempontból is rezonál a tavalyi évben bemutatott, Kovács Ákosról szóló, Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig címre keresztelt életrajzi művel, különösen a műfaját tekintve.

A legismertebb senki tulajdonképpen egy dokumentumfilm, dramatizált játékfilmelemekkel

− ismertette a mozi zsánerét a film vezető producere, Eszes-Istenes Viktor.

Jimy J. Hollywood és a Curtis-film stábja munka közben (Fotó: YouTube / NFI)

Már forog a Curtis-film!

Emellett viszont az sem titok már, kit ér majd a megtiszteltetés, hogy Magyarország egyik legnagyobb rajongótáborával büszkélkedő előadóját játszhatja el ebben a vegyes zsánerű moziban: Széki Attila szerepében Nagy Márkot láthatja majd a nagyérdemű, aki a 23 és 28 év közötti, a futballt a rap miatt hátrahagyó Curtist fogja megtestesíteni, és a fiatal színész szerint a film fő üzenete, hogy „jó szándékkal is lehet hülyeséget csinálni.”