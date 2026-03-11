Lehullt a lepel a Curtis-filmről: ez a színész alakítja az újpesti rappert

A Béres László, azaz Jimy J. Hollywood rendezésében készülő karaktervezérelt alkotás Magyarország egyik legmegosztóbb rap-előadójának útját dolgozza fel, a hírnév és a személyes küzdelmek határmezsgyéjén keresztül mesél egy generáció egyik legismertebb arcáról. Az NFI támogatásával készülő film a hírnév mögötti embert mutatja meg: a függőséggel, veszteségekkel és önazonosság-kereséssel vívott küzdelmet, miközben végigköveti Curtis felemelkedésének és mélypontjainak állomásait. A történet egy intim, valós eseményeken alapuló portré, amely egyszerre szól a siker árnyékáról és az újrakezdés lehetőségéről.
A IV. kerületi suhancból az ország egyik legismertebb előadójává vált rapperről szóló film nem is kerülhetett volna biztosabb kezekbe. A CURTIS – A legismertebb senki című film rendezője ugyanis az a Jimy J. Hollywood, aki régóta és közelről ismeri a napokban különös képet posztoló Curtist, és első kézből látta felemelkedésének teljes ívét. A rapper több korábbi videóklipjét is dirigáló Béres László szakmai pályáját egyébként több sikeres dokumentum- és rövidfilm jellemzi, amelyekben hangsúlyosan megjelenik a karakterközpontú, valósághű történetmesélés.
A forgatási munkálatokhoz már hozzá is láttak, melyekbe a TV2 SVENK című műsorának stábja engedett betekintést, melyből több érdekes újdonság is kiderült a Curtis-filmről. Többek között az is, hogy az alkotás több szempontból is rezonál a tavalyi évben bemutatott, Kovács Ákosról szóló, Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig címre keresztelt életrajzi művel, különösen a műfaját tekintve.
A legismertebb senki tulajdonképpen egy dokumentumfilm, dramatizált játékfilmelemekkel
− ismertette a mozi zsánerét a film vezető producere, Eszes-Istenes Viktor.
Emellett viszont az sem titok már, kit ér majd a megtiszteltetés, hogy Magyarország egyik legnagyobb rajongótáborával büszkélkedő előadóját játszhatja el ebben a vegyes zsánerű moziban: Széki Attila szerepében Nagy Márkot láthatja majd a nagyérdemű, aki a 23 és 28 év közötti, a futballt a rap miatt hátrahagyó Curtist fogja megtestesíteni, és a fiatal színész szerint a film fő üzenete, hogy „jó szándékkal is lehet hülyeséget csinálni.”
A címszereplő mellett pedig az sem titok már, ki alakítja majd Meszimerisz Krisztinát, aki Curtis felesége volt korábban. Erre a szerepre végül Pintér Tibor párja, Ilyés Jenifer mondott igent, akinek az jelentette a legnagyobb kihívást a szereppel kapcsolatban, hogy neki még nincs gyermeke, így kicsit nehezebb volt számára az átszellemülés, de rengeteg munkát tett azért, hogy ez megtörténjen.
A műsorból továbbá az is kiderül, miért éppen A legismertebb senki lett a film alcíme. Erre szintén a film egyik alkotója, Eszes-Istenes Viktor világított rá.
Atika nem más, mint aki eddig is volt, egy újpesti gyerek, aki álmodott egy nagyot, és eldöntötte, hogy kitör ebből, és megmutatja, mire képes. Ő egyébként mindig azt mondja magáról, hogy ő egy senki, de ezt tudjuk, hogy nem igaz, hiszen az a legismertebb senki, akit mindenki ismer
– hangzik el a cím magyarázata a producertől.
A CURTIS – A legismertebb senki forgatására is kilátogató SVENK – a magyar filmek magazinja minden szombat délután látható a TV2 műsorán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.