Ilyen volt Orbán Viktor és Csiszár Jenő beszélgetése

December 6-án Kecskeméten került megrendezésre a harmadik Háborúellenes Gyűlés, amire rengetegen voltak kíváncsiak, teltház volt. Az esemény egyik kiemelkedő pontja volt a miniszterelnök, Orbán Viktor és a rádiós legenda, Csiszár Jenő beszélgetése.
Csiszár Orbán
Ha még nem láttad, nézd meg!
– írta Orbán Viktor az alábbi videós poszthoz:
Itt lehet visszanézni a kecskeméti Háborúellenes Gyűlést:
