Ilyen volt Orbán Viktor és Csiszár Jenő beszélgetése

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 12:58
Háborúellenes GyűlésCsiszár Jenő
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen beszélgetett Orbán Viktor és Csiszár Jenő.

December 6-án Kecskeméten került megrendezésre a harmadik Háborúellenes Gyűlés, amire rengetegen voltak kíváncsiak, teltház volt. Az esemény egyik kiemelkedő pontja volt a miniszterelnök, Orbán Viktor és a rádiós legenda, Csiszár Jenő beszélgetése.

2025.12.06.Háború ellenes gyűlés_Kecskemét OV és Csiszár Jenő
Csiszár Jenő és Orbán Viktor / Fotó: MW

Csiszár 🆚 Orbán

Ha még nem láttad, nézd meg!👇

– írta Orbán Viktor az alábbi videós poszthoz:

Itt lehet visszanézni a kecskeméti Háborúellenes Gyűlést:

